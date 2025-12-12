片名藏玄機！《好孩子》揭秘「女＋子」巧思 許瑞奇「卸濃妝」成動人名場面

許瑞奇(右)和洪慧芳在《好孩子》中演繹動人母子情。甲上娛樂提供

問鼎本屆金馬獎「最佳男主角」的催淚話題電影《好孩子》改編自新加坡知名變裝皇后「阿真」的真實故事，由《花路阿珠媽》洪慧芳搭檔新加坡視帝許瑞奇，演繹笑中帶淚的母子情。《好孩子》不僅入圍第62屆金馬獎「最佳男主角」、「最佳造型設計」，也獲選大阪亞洲電影節閉幕片、香港亞洲電影節「影迷別注單元」，電影從性別認同、失智症照護、家庭和解一路探進內心深處，被譽為「滿滿洋蔥的暖心神片。」

導演王國燊繼《男兒王》之後又一編導力作，他指出電影的核心是「和解」和自己和解、與家人和解，以及「如何回家」，「只要選擇善良、選擇放過自己，那裡就是家。」

解密片名由來 「好」字藏有巧思

談起片名《好孩子》的由來，導演王國燊表示「好」字其實藏有巧思：「女＋子」象徵的是許瑞奇飾演的主角「阿好」以「女兒」身份重新與母親建立連結，也呼應性別認同與家庭期待。而片名中兩個比例偏大的「子」字則代表家中的兩個兒子，象徵家族關係中被忽略的重量。

廣告 廣告

同名主題曲〈好孩子〉由旺福主唱小民量身打造。小民透露在金馬創投活動與導演王國燊聊得投緣，看完電影後立刻有了靈感，大概一、兩個小時就完成了詞曲。他更有感地以自己作為孩子的視角，將歌曲獻給全天下辛苦的父母：「我以為長大會變勇敢、不怕孤單，原來我怕的不是孤單，是怕你孤單。」

《好孩子》導演王國燊透露片中角色其實都是原型人物阿真不同面向的投射，左起為路斯明、許瑞奇、吳清樑、周智慧，前為洪慧芳。甲上娛樂提供

許瑞奇卸妝成全片最動人名場面

這首歌在片尾搭配許瑞奇卸下濃妝的畫面，成為全片最動人名場面，讓許多觀眾在燈亮之後仍哭著走出戲院，情緒再度潰堤。許瑞奇分享自己的解讀：「好孩子代表『第二次機會』。因為只有壞過，才知道怎麼成為真正的好孩子，也才知道如何珍惜父母。」

導演王國燊更透露《好孩子》的角色設定祕辛，「阿好、家強、葛蕾斯、大衛，其實都是原型人物『阿真』不同面向的投射。」



回到原文

更多鏡報報導

61歲李國超、56歲高欣欣辦「百歲」婚禮 被問洞房自爆「很久沒行房了」

范冰冰赤腳插秧影片曝光！毀容式演技奪金馬 水蛭啃咬「重生血淚史」曝光

17年後王晶驚曝陳冠希「豔照門」內幕！ 揭外洩關鍵非電腦送修：是他愛炫耀