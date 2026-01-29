片商已砸7500萬美元! 美第一夫人紀錄片《梅蘭妮亞》上映 全美、世界票房慘澹

與美國第一夫人同名的紀錄片《梅蘭妮亞》將於 30 日上映，但全美各地的電影院卻幾乎沒有賣出多少票，預計上映的海外戲院也出現「乏人問津」的景象。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 與美國第一夫人梅蘭妮亞 ( Melania Trump ) 同名的紀錄片《梅蘭妮亞》將在 30 日於包含美國在內的全球各國電影院正式上映，川普本人也透過社交媒體發布貼文，呼籲民眾前往戲院觀看電影。然而，《梅蘭妮亞》的票房似乎與川普的預期存在巨大的落差，不但美國境內電影院票房不佳，同時上映的外國戲院也呈現出「乏人問津」的景象，慘澹的票房也引發網友們的訕笑。

X 推主「FreeSino」指出，雖然《梅蘭妮亞》尚未正式上映，但川普似乎已經先為電影即將取得的成功開香檳慶祝了。「FreeSino」稱，為了進一步增加電影的票房成績，川普透過 Truth Social 發布貼文，號召支持者前往電影院關影，「這肯定是年度必看的電影！現在就去電影院買票吧，票賣的飛快呢」。

「FreeSino」表示，《梅蘭妮亞》預計在全美至少 1,400 家電影院播出，預計上映的國家則多達 27 國。電影的版權則由亞馬遜米高梅工作室 ( Amazon MGM Studios ) 以 4,000 萬美元購得，該公司隨後又斥資 3,500 萬美元，推動電影的宣傳與發行等工作。電影由曾因被捲入「Me Too」運動而 10 年未曾拍攝新作的導演布萊特．瑞納 ( Brett Ratner ) 執導。

雖然川普對《梅蘭妮亞》的票房有著相當大的信心，但該部電影的實際表現似乎與川普的預期存在巨大的落差。「FreeSino」指出，波士頓最大的 AMC 電影院預計在 30 日晚間連續三場放映《梅蘭妮亞》，但卻僅賣出 1 張電影票；佛州傑克遜維爾的 Cinemark 更慘，周五晚間的黃金場次目前仍空無一人；整個科羅拉多州的電影院甚至只合計賣出 2 張票。

與上述地區相比，紐約的票房稍微好看了一點，位於林肯中心的 AMC 影院在 30 日晚間的影廳中， 122 個座位總計賣出了 45 個，占比約 36% 。時代廣場 AMC 影院與同區域內的 Regal 影院則分別在 99 人與 88 人的影廳中賣出 6 張與 5 張票，占比為 6% 。

不只美國國內票房慘澹，《梅蘭妮亞》在外國電影院的表現也十分悽慘。「FreeSino」稱，加拿大預計在 29 日舉行《梅蘭妮亞》的首映夜，「但目前連一張票都沒賣出去」。大西洋彼岸的英國也於同日舉行首映，但全英國卻只賣出了一張票。位於奧地利維也納的 Cineplexx 影院進行首映時，甚至沒能賣出任何一張票，「整座影廳空空如也，一個人也沒有」。

許多網友也質疑，在《梅蘭妮亞》正式上映後，實際的票房表現可能比首映更差，「這些買了票的說不定發現沒人看，還暗中把票退了」。也有網友呼籲川普的「MAGA」支持者共同前往戲院觀影，以保全川普的顏面。甚至有網友開玩笑的表示，川普也許會為了不要讓電影票房太慘，親自下令移民與海關執法局 ( ICE ) 動用公款，強制所有執法人員觀看。

