片場暖舉曝！邵雨薇被爆愛玩紓壓小玩具 陳昱廷誇她：理性又自律

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁領銜主演，4日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息，邵雨薇同時吐露深藏內心的一段往事：「我曾經愛過一個人，但他死了。」令初孟軒心疼不已，決心陪伴邵雨薇找回青春的那段遺憾。而同劇演員李雪在分享片場趣事時，大讚邵雨薇「戲裡戲外都貼心」。

《啵me之我的青春住了鬼》4日釋出前導預告，邵雨薇與初孟軒的腳踏車兜風畫面洋溢青春氣息。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

《啵me之我的青春住了鬼》故事講述邵雨薇飾演的劇場女主角「趙采思」苦守十八年的愛情，因一群年輕人勇闖劇院，意外揭開一個都市傳說。前導預告中，由初孟軒、李雪、顏廷儒、陳昱廷、安俊朋組成的「青春五人幫，為拯救陷入經濟困境的劇團，決定勇闖鬧鬼劇院重啟舞台計畫，卻頻頻遇上怪事，出現疑似群魔亂舞的畫面。邵雨薇卻堅稱：「這裡沒有鬼。」更令眾人起疑心。

另一方面，飾演劇場繼承人的賴雅妍深夜驚醒、躺在床上睜大雙眼，似乎被惡夢纏身。畫面一轉，她在預告最後神情決絕對外界放話：「把劇場賣了吧！」語氣中卻帶著無奈。飾演她助理的亮哲則提醒初孟軒，父親當年留下了一部未完成的夢想劇本《寶釧》，這部劇本似乎正是鬧鬼劇場的關鍵線索，也讓觀眾更加好奇幕後真相。

《啵me之我的青春住了鬼》劇場繼承人賴雅妍在片中飽受惡夢驚擾。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

片中，「青春五人幫」與邵雨薇在位於基隆的劇場相遇，全劇組都難忘當時的寒流與海風。初孟軒苦笑回憶：「我只要遇到冷空氣就會鼻水狂流，為了不讓妝花掉還得塞衛生紙止鼻水。」看見鏡頭在拍自己時都忍不住傻笑，但他也想出禦寒妙招：「每當寒流來襲只能靠原地跑步或開合跳讓身體暖起來！」同劇演員李雪也表示：「拍攝時是冬天，戲服又很薄，只能靠意志力撐過去。」陳昱廷則說：「最困難的地方是這次冬天不幸得了重感冒，還要為戲中戲唱歌、比畫動作，難度就更高了！」

預告中還可一窺邵雨薇在劇場中帶領「青春五人幫」度過一段難忘的時光，李雪與陳昱廷格外感謝邵雨薇私下的貼心。李雪笑說：「雨薇真的很有氣質，戲裡戲外都很照顧我們。有時會擔心她會不會覺得我太幼稚，但有一次我借她捏捏我的紓壓小玩具，她玩得好開心！」

邵雨薇被李雪與陳昱廷誇讚，戲裡戲外都貼心。（圖／風暴國際股份有限公司 提供）

陳昱廷則透露：「雨薇是一個很健談的人，私底下也常常跟我們聊天互相關心！但她真的很理性，不吃零食、不能跟她分享餅乾，非常自律。」《啵me之我的青春住了鬼》將於2026年1月23日全台上映。

