片山和之宴請樂天桃猿 168球衣象徵日台友情一路發

（中央社記者吳書緯台北19日電）中華職棒今年由樂天桃猿奪得總冠軍，日本台灣交流協會代表片山和之17日邀請樂天桃猿隊至官邸聚餐，舉行勝利慶祝會，片山特別穿上背號168的樂天桃猿制服拍下紀念照，期待「日台友情168，一路發發發！」。

日本台灣交流協會晚間在官方臉書發文表示，片山17日邀請樂天桃猿棒球隊至官邸聚餐，舉行了一場勝利慶祝會，而今年中職球季最後一戰是由樂天桃猿與中信兄弟進行了台灣球壇史上首次的日本人總教練對戰。

日本台灣交流協會表示，現場大家談到樂天桃猿睽違6年拿下優勝，第8個冠軍入袋時的熱血場景，也聽到新任總教練曾豪駒對下一季賽事的想法，片山和之最後也穿上樂天桃猿的制服拍下了紀念照，特別選擇的背號是「168」，期待日本與台灣的棒球發展可以愈來愈興盛蓬勃，日台關係更加深化，「日台友情168，一路發發發！」。

中華職棒今年總冠軍賽對戰組合為樂天桃猿對決中信兄弟，兩隊的總教練為古久保健二、平野惠一，是中職總冠軍賽首次的日籍總教練對決，最終由樂天桃猿4勝1敗的結果奪下隊史第8冠、睽違6年的冠軍，也是樂天集團接手後首冠。（編輯：翟思嘉）1141219