片山和之會晤謝長廷 盼強化日台實務交流關係

（中央社記者楊堯茹台北12日電）謝長廷於6日正式就任台灣日本關係協會會長，日本台灣交流協會代表片山和之日前會晤謝長廷，會中談到台日關係更上一層樓的期望，並強化雙方實務交流關係。

日本台灣交流協會今天在官方臉書發文表示，日本台灣交流協會代表片山和之9日拜訪甫就任的台灣日本關係協會會長的謝長廷。除了表達祝賀之外，雙方亦就日台關係進行意見交流。

片山和之在談話中提到，謝長廷擁有豐富的對日交流經驗，期待在謝長廷的領導下，日台關係能更上一層樓。日本台灣交流協會將繼續與台灣日本關係協會密切交流，以維持及強化日台之間的實務交流關係。

謝長廷於6日正式就任台灣日本關係協會會長，接替前會長蘇嘉全，他於移交儀式上表示，希望台日友好昇華為共同體的關係，盛衰安危與共。（編輯：張若瑤）1150112