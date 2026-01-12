片山拜訪謝長廷 盼強化日台實務交流關係

日本駐台代表片山和之於1月9日拜會新任台灣日本關係協會理事長謝長廷。翻攝自日本台灣交流協會臉書



前駐日代表謝長廷日前於臉書宣布，正式接任台灣日本關係協會長，並期盼讓台日友好從良好互動，昇華為真正的「共同體」關係。日本駐台代表片山和之近期也拜訪謝長廷，盼能維持及強化日台之間的實務交流關係。

日本台灣交流協會的臉書粉絲專頁今（1/12）ㄖ釋出片山日前拜訪謝長廷的合影，並表達祝賀，雙方就日台關係進行了意見交流。片山表示，謝長廷擁有豐富的對日交流經驗，期待在他的領導下，日台關係能更上一層樓，而雙邊也將密切交流，以維持及強化日台之間的實務交流關係。

謝長廷於2016年至2024年擔任駐日代表期間，積極推動台日「善的循環」概念，強化災害互助、經貿文化交流及民間友好往來，並於2025年獲日本天皇親授最高榮譽「旭日大綬章」，肯定其對深化台日關係的貢獻。台灣日本關係協會則是我國對日互動的重要單位。

