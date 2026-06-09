「片段與回響－王淑鈴個展」 抽象繪畫呈現記憶、自然

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者劉昕翊／臺北報導

「片段與回響－王淑鈴個展」即日起至6月21日，在采泥藝術登場，精選藝術家過往3年在臺中清水童年故居工作室創作之作品，共陳展21件，運用壓克力、油彩等媒材堆疊，呈現個人經驗、全球環境變遷。

藝術家王淑鈴出生於臺中清水，畢業於英國倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院，藉由顏料的分層與疊合，營造出介於抽象與具象之間的「複空間」，將碎片化的感知與記憶凝聚為完整的時空場域，不同於西方風景畫的「視覺性」，其山水作品承載著東方特有的「感知性」與內斂情感的表達。此次攜手采泥藝術舉辦個展，精選過去3年間的創作，呈現其持續而充沛的創作歷程。

廣告 廣告

其中，《茂林》（Maolin）系列作品，指涉臺灣南部的茂林地區，該地以冬季蝴蝶集體越冬棲息而著稱，也是藝術家父親從事林業管理之處，取材在地動植物，並將其融入層層交織的色彩抽象之中。《驚蟄》（The Awakening of the Insects）系列標題源自節氣「驚螫」，意指冬眠之昆蟲為初雷所喚醒，象徵氣候轉暖之始，作品畫面呈現出線條與筆觸交織纏結的結構，彼此牽引、阻滯並開展空間，在畫布上生成交錯、結節與迴圈。

此外，「片段與回響－王淑鈴個展」不僅在臺北采泥藝術展出，並於臺南藝非凡美術館同步舉行，展期間還將出版全彩圖錄，收錄逾50件作品，並附墨西哥藝評家Luis Alberto Ayala Blanco專文。

《驚蟄》系列作品畫面呈現出線條與筆觸交織纏結的結構，彼此牽引、阻滯並開展空間，在畫布上生成交錯、結節與迴圈。（記者劉昕翊攝）

「片段與回響－王淑鈴個展」即日起至6月21日，在采泥藝術登場，精選藝術家過往3年在臺中清水童年故居工作室創作之作品，共陳展21件。（記者劉昕翊攝）

《茂林》系列作品，指涉臺灣南部的茂林地區，該地以冬季蝴蝶集體越冬棲息而著稱，取材在地動植物，並將其融入層層交織的色彩抽象之中。（記者劉昕翊攝）