一片汪洋！ 直擊父撐竹筏帶女兒、機車渡過淹水區
受鳳凰颱風外圍環流共伴影響，宜蘭地區多處發生淹水、土石流等災情，其中以蘇澳、五結等地最為嚴重。今（12）日上午五結鄉積水還沒退去，有名護理師為了趕到醫院上班，由父親撐著竹筏攜人、摩托車渡過淹水區域，而這驚險一幕也曝光。
護理師趕到醫院上班 爸爸變身「超級英雄」幫女兒
宜蘭縣五結鄉成興路受到豪雨影響，嚴重淹水，12日一早積水雖尚未退去，放眼望去一片汪洋上驚見一名女子雙手緊握龍頭、橫跨在機車上，而下方竟是一艘大型竹筏，一旁還有男子站在水中協助牽引。
女子橫跨機車「水上漂」的畫面被路過民眾拍下並上傳網路。據了解，這名女子是一名護理師正趕往醫院上班，途中遇到大淹水，爸爸得知後立即趕來救援，護送女兒安全上班。
父親推著竹筏護送女兒上班。圖／台視新聞
暴雨強襲！ 白米溪暴漲 住戶受困驚險獲救
受颱風鳳凰外圍環流影響，宜蘭地區11日降下暴雨，導致白米溪水位急遽上升，上游多戶居民一度受困，消防隊員全副武裝，拉著繩索帶領民眾小心通過湍急水流，每一步都不敢大意，所幸最終成功將受困民眾平安救出。
消防隊員全副武裝協助白米溪上游居民脫困。圖／台視新聞
宜蘭／張愷廷、陳可親、郭致汎 責任編輯／蔡尚晉
