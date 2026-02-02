一片綠油油！台股盤中重挫逾600點 黃仁勳「兆元宴」3檔逆勢狂衝

寒蟬效應今強烈衝擊台股，盤中一度失控重挫超過600點。示意圖（本刊資料照）

受到美國總統川普提名偏鷹派的華許（Kevin Warsh）接掌聯準會，引發全球市場對貨幣政策緊縮的擔憂，加上微軟等科技巨頭財報展望不如預期，美股上週五全數收黑。這股寒蟬效應今（2日）強烈衝擊台股，加權指數早盤以32,008.46點小幅開低後，隨即遭遇排山倒海的賣壓，盤中一度失控重挫超過600點，最低殺至31,404.54點，不僅失守3萬2千點整數大關，更接連跌破5日與10日線，回測月線支撐，市場氣氛極度低迷。

在權值股台積電領跌下，電子族群全面潰守，尤其是半導體與記憶體板塊淪為重災區。記憶體通路商至上因週轉率過高被列入注意股，今日股價應聲跌停，南亞科同樣慘遭摜壓至跌停板，其餘如華邦電、力積電跌幅也超過9%，導致上市櫃逾1,500家公司陷入慘綠，連帶金融與傳產族群也難以倖免。

在一片慘澹的綠意中，輝達執行長黃仁勳近期來台舉辦的「兆元宴」供應鏈清單，反而成為市場尋求避風港的投資風向球，讓相關受惠股在逆勢中走出獨立行情。

其中，宏碁表現最為突出，憑藉去年推出搭載輝達GB10晶片的AI工作站，加上股價處於低水位具備補漲空間，今日成交量噴發，開盤僅一個半小時便衝上27.6元漲停位，穩居成交量榜前五大。

此外，「兆元宴」的新面孔也表現亮眼，網通大廠智邦受惠於AI時代交換器升級需求，股價緩步墊高；散熱龍頭奇鋐則在GB300放量與ASIC成長動能支撐下，股價開低走高翻紅。這些「兆元宴」成員在崩盤之際，以相對抗跌的表現成為盤面上少數的投資亮點。

