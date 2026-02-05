片面限制再施小恩小惠？中方宣布將恢復上海居民金馬旅遊

政治中心／綜合報導

國共智庫論壇落幕，雙方在五個面向上，達成十五項共同意見。中國文旅部隨即宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊。但綠營立委質疑，把金馬觀光當做選擇性開放，形同拿來作為政治交換的籌碼。陸委會也直言，原本就是中方片面限制，如今再度開放，卻反過來要求台灣心存感恩，這樣的說法令人難以接受。

央視記者：「大陸方面將於近期，恢復上海居民，赴金門馬祖旅遊。」央視大篇幅報導，在國共兩黨智庫論壇之後，雙方達成15項共同意見，中方馬上宣布上海居民，歡迎到金門馬祖自由行，不過，有業者憂心，金馬並非上海人旅遊重點，若相關配套沒做好，等於沒效益。

中方宣布將恢復部分觀光 梁文傑直指背後動機可議

中國文旅部隨即宣布，將恢復上海居民赴金馬旅遊。（圖／民視新聞）陸委會副主委梁文傑：「這個是你們自己先做了一個，不合理的限制，然後你硬是要把台灣，當成跟福建對等，你現在突然開放，想要我們覺得很感恩，在我方看來，就是一個為了一個政治場合，所要特別提出來的，好像看起來是一個，善意的offer（提議）。」

陸委會副主委梁文傑大酸，中方先設障礙，再包裝成善意，回顧兩岸近年旅遊發展，中方從2019年8月開始，片面宣布暫停赴台自由行，後續更因新冠疫情，兩岸自由行、團客旅遊等觀光交流全面中斷。結果在雙城論壇以及這次的國共智庫論壇，都提到要開放福建上海居民來台旅遊，這背後動機，恐怕並非單純觀光考量。

國共智庫論壇落幕，雙方在五個面向上，達成十五項共同意見。（圖／民視新聞）台北市長蔣萬安：「我想大家都應該要做出，有智慧的決定，為人民來謀求福祉。」立委（民）王定宇：「國共論壇所宣稱的成果，應驗了我們台語的一句俗話，放毒的是他解毒的也是他，中國這種透過封鎖圍堵，進行區分分化，進行統一戰線，是很典型的共產黨手法。」綠營痛批，中國政府不斷打壓台灣，現在施以小惠，形同經濟統戰。國共論壇掀起的論戰，是交流還是賣台，未來勢必又再掀起朝野對立。

原文出處：中方宣布將恢復部分觀光 梁文傑直指背後動機可議

