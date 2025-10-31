版面都是王子！粿粿不為范姜彥豐慶生 卻發文暖喊「王子生日快樂」
（記者張芸瑄／綜合報導）近日，粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，不少網友開始回頭翻找蛛絲馬跡。一段過去的Instagram貼文被重新挖出後，引發新一波討論。原來，粿粿歷年都會公開為自己慶生，卻始終未曾替丈夫范姜發過一則生日貼文，反倒曾在王子生日當天發文祝賀，令外界議論紛紛。
圖／粿粿歷年都會公開為自己慶生，卻始終未曾替丈夫范姜發過一則生日貼文。（翻攝 粿粿IG）
有網友在Threads指出，粿粿的生日是8月3日，范姜則是7月28日。從她2021至2024年期間的發文可見，每年都會以氣球、蛋糕、旅遊照等形式慶祝自己的生日，內容滿溢感謝與喜悅。去年她甚至寫下「Happy 30.ᐟ.ᐟ It’s my birthday」，還特別感謝丈夫為她準備驚喜，看似恩愛。
圖／粿粿歷年都會公開為自己慶生，卻始終未曾替丈夫范姜發過一則生日貼文。（翻攝 粿粿IG）
但令人疑惑的是，同樣身為家人、相戀多年的范姜，卻從未獲得任何公開生日祝福。網友發現，四年來粿粿從未於7月28日前後發文祝賀丈夫生日，完全沒有紀錄。而最令人側目的，則是她今年4月14日的貼文。
當天適逢藝人王子生日，現年36歲的他並非粿粿的家人，卻在當天獲得一篇來自粿粿的IG祝賀文。貼文以「迪士尼之旅」為主題，內文寫道：「聽說今天是他的40大壽（？）祝老闆永遠帥氣」，並特別標註王子的帳號。雖然文中帶點戲謔，但對照丈夫生日的冷處理，立刻引來網友關注。
圖／粿粿歷年都會公開為自己慶生，卻始終未曾替丈夫范姜發過一則生日貼文。（翻攝 粿粿IG）
留言區掀起熱議，有人質疑：「幫王子發文，卻從沒為老公慶生，這合理嗎？」也有人說：「以前沒特別注意，但現在看真的滿詭異的。」更有人酸道：「范姜生日完全沒動靜，王子『40大壽』卻記得一清二楚，太明顯了吧！」
甚至有網友觀察到，粿粿今年8月自己的生日也沒發文，反問：「是因為太忙，還是另有原因？」還有人用小丑符號諷刺：「一切都呼應了。」
