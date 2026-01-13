牌照稅法等4修正案 三讀通過

立院十三日三讀通過使用牌照稅法第七條修正草案，調整免徵使用牌照稅的規定，增訂二親等以內、且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，免徵使用牌照稅。圖為立法院長韓國瑜敲槌通過。（中央社）

立法院十三日三讀通過二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅、麥芽啤酒花進口降至零關稅、審計部組織法，以及修正通過衛星廣播電視法第六十四條，將他類頻道節目供應事業者無法申請執照的期限，再延長四年，等四項法案。

三讀修正通過使用牌照稅法第七條條文修正草案，調整免徵使用牌照稅的規定，增訂二親等以內親屬所有、且車籍地與該身心障礙者戶籍地相同，供該身心障礙者使用的車輛，免徵使用牌照稅。

國民黨立委林思銘指出，以無駕駛執照的身心障礙者為例，提供其交通車輛協助照護的二親等以內親屬，未必與身心障礙者同居住於一處或設於同一戶籍，他認為應就提供該身心障礙者使用的車輛數量，作免徵使用牌照稅的規定，而不應以該二親等以內親屬的居住地做限制，造成民眾實際照護上的不便；此修法版本也因此三讀修正通過。

另為協助本土啤酒品牌長期營運生存與發展、降低啤酒生產成本等，也三讀修正通過海關進口稅則部分稅則修正草案，將麥芽及啤酒花的稅率調整為免稅。

立委所提修法版本，把現行未烘製麥芽、烘製麥芽的關稅從百分之七點五調降為免稅，以及將「霍布花（蛇麻毬果），未經研磨或製粉或呈團粒狀者」、「霍布花（蛇麻毬果），已研磨或製粉或呈團粒狀者；啤酒花精」的關稅，從現行的百分之十五、百分之七點五分別調降為免稅。

而因應政府職能擴張，立法院會三讀修正通過審計部組織法部分條文，明定審計部置副審計長二人至三人，職務列簡任第十四職等，輔助審計長處理部務。

至於經營他類頻道節目供應事業者因黨政軍條款無法申請執照，立法院會則三讀修正通過衛星廣播電視法第六十四條，將他類頻道節目供應事業者無法申請執照的期限，再延長四年。

他類頻道節目供應事業者是指系統經營者自營的地方頻道，或非以衛星傳輸方式的購物頻道，例如東森購物、ＭＯＭＯ購物台等。