▲牌照稅減免鬆綁，身障者與二親等親屬不限同戶籍。（圖／AI生成圖）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣政府多年來致力於提升身心障礙者及弱勢族群的照顧福利。無駕駛執照之身心障礙者，其二親等以內親屬所有車輛且車籍地與身心障礙者戶籍地相同，不論是否設籍同一戶籍，供該身心障礙者使用之車輛，可申請免徵使用牌照稅。

彰化縣稅務局說明，過去規定身心障礙者無駕照，其二親等以內親屬供其使用車輛申請免稅須同一戶籍，為照顧身心障礙者權益，配合115年1月28日公布修正使用牌照稅法第7條規定，放寛免稅範圍，新增只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同即可申請免稅。民眾如符合免稅條件，可儘速向車籍所在地稅捐稽徵機關提出申請。

稅務局提醒，若僅向監理機關增設通訊地址，車籍地與身心障礙者戶籍地不同，仍無法適用使用牌照稅減免。如有任何疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800-476969或7239131轉162-169洽詢。