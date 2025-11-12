牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
生活中心／張尚辰報導
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。
楊智鈞昨（11）日在臉書粉專「楊智鈞醫師-俠骨禪心・血管職人」中引用芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究，研究中分析了121名猝死患者的冠狀動脈斑塊，和96名手術患者的內膜切除術樣本。結果發現，有65%含有細菌DNA，其中約42%來自我們每天都接觸的口腔綠色鏈球菌。
楊智鈞指出，這些細菌平時安靜地待在牙齦裡，但一旦進入血液，就會在血管壁上建立一層像膠膜一樣的保護層，稱為「生物膜（biofilm）」，它們不會讓你立刻生病，而是潛伏多年，慢慢釋放炎症分子、削弱血管壁。當壓力太大、感冒、或免疫力下降時，細菌會甦醒引發局部炎症，讓動脈斑塊破裂、血栓生成，那一刻就是心肌梗塞的瞬間。
楊智鈞說，研究主導者Petri Karhunen教授曾說過，「我們長期將心臟病視為生活型態與膽固醇問題，但忽略了感染與免疫反應的角色。這項發現讓我們重新審視心血管疾病的根源」。
楊智鈞強調，預防心臟病不僅是控制油、鹽、糖，更要管理你的口腔細菌與慢性發炎。因為有時候，引爆心臟病的導火線，就藏在你每天刷牙三分鐘的那個瞬間，「刷牙」不只是保護牙齒，也是在守護你的心臟。
