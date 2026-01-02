牙刷、菜瓜布每月都要換 7日常用品沒壞也要淘汰

生活中常見的日常用品大多都有使用壽命，根據日本媒體報導，菜瓜布、牙刷使用1個月就應更換；塑膠保鮮盒、裝沐浴產品的瓶子大約使用半年至1年；浴巾最好每年換一次；枕頭可使用1至3年；化妝海綿或粉撲則建議髒了就換。

●洗碗海綿：使用壽命2周到1個月

日本媒體《LASISA》報導，廚房的洗碗海綿、菜瓜布使用壽命只有2周到1個月，儘管海綿外觀看起來沒有很髒，但經常吸收水分，加上暗藏食物殘渣，很容易滋生細菌，最好不要用超過1個月。

●牙刷：使用壽命1個月

牙刷每天都會使用，許多人看到刷毛變形才想到要換新的，但其實建議1個月就要換掉；即使牙刷外觀看起來正常，不過刷毛彈性會逐漸下降，加上浴室環境潮濕，牙刷容易成為細菌的溫床。

●化妝海綿、粉撲：髒了就要換

海綿沾滿化妝品及臉部油脂，容易滋生細菌，因此應該勤勞清洗，並且頻繁更換。

●塑膠保鮮盒：使用壽命半年到1年

家中的塑膠保鮮盒通常一用就是好幾年，不過塑膠材質軟，清洗過程中容易留下刮痕，這些隙縫、痕跡都是細菌或黴菌的藏身處。保鮮盒出現異味，感覺洗不乾淨就要換掉；若沒異狀也建議1年要淘汰。

●補充瓶：使用壽命半年到1年

清潔劑、沐浴產品用完後，許多民眾會買補充包倒進瓶子內，不過若沒先把瓶子清洗乾淨，內部容易滋生細菌，另外塑膠也會老化，建議使用1年就要換掉。

●浴巾：使用壽命1年

浴巾長期使用、清洗，吸水力會明顯下降，浴巾纖維深處也會累積細菌，洗完後再拿來擦，等於直接把細菌抹在身上。

●枕頭：使用壽命1至3年

即使枕頭套經常換洗，枕頭還是會吸附汗水及皮脂，並累積塵蟎，如果枕頭已經塌陷、變形或變黃就應該更換。

