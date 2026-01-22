牙刷、菜瓜布都上榜！家中７樣日用品易藏細菌恐致病，千萬別等髒了才更換
隨著農曆新年將至，家家戶戶陸續展開年終大掃除，除了清潔環境外，你是否注意過家中有些日用品其實需要定期更換？許多人總以為物品沒壞、沒髒就能繼續用，卻忽略了這些看似乾淨的生活用品，可能早已成為細菌滋生的溫床。根據日本媒體報導，有７種常見生活用品存在使用期限，即使外觀完好也必須定期汰換，否則將面臨健康風險。
家用品換新避免細菌
日媒《LASISA》指出，許多家庭常用物品雖然表面看起來正常，但實際上已經累積大量細菌，繼續使用恐危害健康。該媒體針對７種生活用品進行分析，提供明確的更換時間建議，幫助民眾建立正確的衛生觀念。
菜瓜布２週至１個月需汰換
許多人認為菜瓜布只要「還能起泡」就能繼續使用數個月，但這個觀念其實相當危險。菜瓜布因含有水分與食物殘渣，成為家中細菌繁殖的主要場所之一。報導指出，就算使用除菌清潔劑清洗，內部細菌也無法徹底清除，即便表面未出現起毛或變色現象，從衛生考量仍建議每月至少更換１次。
▲菜瓜布多久換一次？頻率應為每月１次。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
保鮮盒半年到１年需更新
塑膠保鮮盒在清洗過程中，海綿會在表面產生細微刮痕，這些看不見的傷痕正是細菌與黴菌孢子的藏匿處。當保鮮盒清洗後仍有黏滑觸感，或持續殘留食物氣味時，很可能就是刮痕中的細菌作祟。一旦表面開始變得粗糙，就應該立即汰換，建議使用期限為６個月至１年。
補充瓶使用半年就該換
洗髮精或清潔劑補充瓶若未在每次補充時徹底清洗並完全乾燥，瓶內就有細菌滋生的風險。此外，塑膠材質老化也可能讓細菌更容易附著。專家建議補充３至６次，或使用半年至１年後就應更換新瓶。
浴巾使用１年就該淘汰
很多民眾習慣浴巾變硬變粗仍繼續使用，認為「還能吸水」就沒問題，但這種想法並不正確。浴巾經過約30次洗滌或使用１年左右，不僅纖維被壓扁、吸水力大幅下降，纖維深處更會累積大量細菌。如果擦臉時聞到類似抹布的異味，等於將細菌直接塗抹在臉部肌膚上，應立即汰換。
牙刷每月更換才衛生
多數人等到「刷毛外翻」才更換牙刷，但即使刷毛外觀正常，失去彈性的牙刷清潔效果也會下降約40％。加上牙刷長期處於潮濕環境，刷毛根部容易成為細菌繁殖的溫床，因此建議每個月更換１次新牙刷，確保口腔清潔效果。
化妝用品髒了立即換
化妝海綿、粉撲混合皮脂與粉底後，成為細菌繁殖的理想環境，將這些充滿細菌的用品塗抹在臉部，無異於直接在肌膚上培養細菌，容易引發各種肌膚問題。專家建議勤加清洗或選用拋棄式產品，隨時保持清潔狀態。
枕頭１至３年需更換
枕頭是最容易被忽略的物品，大多數人雖然經常清洗枕套，但好幾年未更換枕頭本體。然而睡眠時產生的汗水、皮脂與頭皮屑全數被枕頭吸收，還有可能成為塵蟎最愛的地方。當枕頭出現塌陷變形時，就應該果斷考慮更換新品，建議使用期限為１至３年。
▲枕頭多久換一次？更換頻率應為１至３年。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
