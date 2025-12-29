牙刷1個月就要換！「7日用品」用太久細菌狂滋生 最佳使用期限曝光

日媒《LASISA》報導指出，牙刷應該1個月更換1次。示意圖／翻攝自Pixabay

2025年已經將近尾聲，不少人都在進行年末大掃除。日媒《LASISA》報導，分享7種壽命較短的日用品，如果超過期限還繼續使用，可能會滋生細菌，建議要及早更換，以免會造成衛生問題。

1、廚房海綿（使用壽命2週至1個月）：洗碗海綿的清潔週期最短，有些人還會使用海綿好幾個月，但是富有食物殘渣、水分的海綿是家中最容易滋生細菌的地方之一。即使使用消毒劑，也沒辦法完全殺死細菌，建議每個月要更換一次。

2、塑膠保鮮盒（使用壽命6個月至1年）：報導指出，保鮮盒很適合暫時存放食物，有些人甚至會用好幾年。另外，如果用海綿清洗保鮮盒，可能會導致保鮮盒出現肉眼看不見的刮痕，這些刮痕可能會成為細菌、黴菌孢子的藏身處，即使清洗也難以去除，如果容器的表面變得粗糙，就表示應該更換了。

3、洗劑補充瓶（使用壽命6個月至1年）：如果每次往瓶子中補充洗髮精或是洗劑時，未先清洗、擦乾瓶子，就可能會孳生細菌，長期使用導致塑膠老化也可能會導致細菌進入瓶子內部。廠商建議瓶子每補充3至6次，或是使用6個月至1年就要更換一次。

4、浴巾（使用壽命約1年）：許多人在浴巾即使變硬也會繼續使用，因為「吸水性強」。報導建議使用的期限是「洗滌30次」就要換，也就是大約一年。纖維在被擰乾時會失去吸水性，而且細菌還會在纖維中滋生。如果洗完臉擦臉時，毛巾聞起來像是抹布，那就等於把細菌直接擦在臉上。

5、牙刷（使用壽命1個月）：許多人會在牙刷刷毛炸開才更換，但報導建議每個月要定期更換一次。即使刷毛沒有炸開，失去硬度的牙刷也會減少40%的清潔效果，且牙刷存放時若處於濕潤狀態，也容易滋生細菌。

6、化妝海綿、粉撲（一旦髒了就要換）：報導認為，沾滿臉部油脂和粉底液的海綿，是細菌滋生的理想環境，若用這個海綿化妝，等於在培養細菌，因此建議要經常清洗，或是使用一次性海綿，以保持臉部清潔。

7、枕頭（使用壽命1至3年）：許多人只清洗枕頭套，卻不更換枕芯。報導指出，枕頭會在人們睡眠時吸收汗水、油脂以及頭皮屑，如果枕頭開始有磨損的跡象，建議要更換。



