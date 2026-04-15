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牙周病不處理恐釀大腸癌！口腔細菌沿血液竄腸道點燃癌變
大腸癌的風險來源比多數人想像的更廣。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，牙周病與睡眠不足都是容易被忽略的大腸癌危險因子，並以自身篩檢發現息肉的經歷，呼籲民眾不應以無症狀為由拒絕定期檢查。
口腔健康與腸道癌變之間的關聯，近年已獲越來越多研究支持。廖繼鼎說明，科學家曾在大腸癌腫瘤組織中檢出「具核梭桿菌」，這種細菌原本棲息於發炎的口腔環境，可能透過吞嚥或牙齦出血滲入血液，最終抵達大腸，過程猶如一顆火種，在腸道中緩慢引燃發炎反應，為癌細胞的增殖提供有利條件。
除了口腔問題，長期攝取香腸、培根、火腿等加工肉品同樣是公認的大腸癌風險因子。廖繼鼎提醒，這類食品與牙周病的危害性質不同，卻可能同時在腸道環境中累積負面影響，兩者都不應輕忽。
睡眠不足也被廖繼鼎列為不可小覷的風險來源。他指出，人體在睡眠期間負責執行多項關鍵修復機制，包括褪黑激素分泌與DNA損傷修補，長期熬夜將導致這些程序無法正常運作，癌症風險也會在不知不覺中逐步上升。
針對預防措施，廖繼鼎提出四項具體建議：減少紅肉與加工肉品的攝取；每半年接受一次洗牙，並每日使用牙線以維持口腔健康；睡前將手機移出臥室，確保每晚睡足七小時；最後也是最關鍵的一點，就是定期接受大腸癌篩檢。
廖繼鼎強調，大腸癌是少數能在癌變成形前就有機會攔截的癌症，他本人雖無任何腸胃不適，仍在例行檢查中發現息肉，足以說明症狀不是篩檢的前提。
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