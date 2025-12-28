牙周病竟會導致過敏！研究曝：異位性皮膚炎風險增2.5倍

台北醫學大學醫管系副教授廖建彰與研究團隊發表最新研究成果，分析健保資料庫近8萬名成人數據後發現，牙周病患者日後確診異位性皮膚炎的風險，約為無牙周病者的2.5倍，但透過定期洗牙、清除牙結石，風險可望大幅下降近7成，甚至趨近9成。

分析健保資料庫近8萬名成人數據後發現，牙周病患者日後確診異位性皮膚炎的風險，約為無牙周病者的2.5倍。 （示意圖／123RF）

研究團隊追蹤2011至2015年間、年滿20歲的牙周病患者，持續觀察至2017年，並排除原本已有異位性皮膚炎的族群，僅聚焦「先有牙周病、後來發生皮膚炎」者，再與沒有牙周病史的對照組進行比較。廖建彰表示，此研究設計是為了釐清兩種疾病的時序及風險關係。

分析結果顯示，在追蹤期間內，牙周病患者確診異位性皮膚炎的比例明顯高於對照組。其中男性約增加2.7倍，女性約2.4倍，且在不同年齡層也看到一致的風險上升趨勢，顯示這並非特定族群的偶發現象。

恩主公醫院皮膚科主治醫師江明哲指出，牙周病與異位性皮膚炎同屬全身性慢性發炎疾病，病人體內的發炎激素都偏高，這也是牙周病患者常合併心血管疾病、糖尿病的重要原因。他說明，兩種疾病皆涉及菌相失衡，口腔及皮膚的微生態改變，也可能造成反覆發炎。

江明哲進一步表示，氧化壓力也是關鍵因素，長期慢性發炎會造成自由基累積，加重免疫系統負擔，進一步影響皮膚與口腔屏障功能。他提到，以往研究也指出，異位性皮膚炎常見皮膚屏障基因變異，口腔黏膜在此情況下亦較易出現牙周病變。

研究並發現牙周病患者若定期洗牙，後續發生異位性皮膚炎的風險明顯下降。 （示意圖／Pixabay）

萬芳醫院皮膚科主任黃愉真說，研究並發現牙周病患者若定期洗牙，後續發生異位性皮膚炎的風險明顯下降。她表示，追蹤期間如洗牙逾4次，風險甚至可下降近9成，顯示若能控制口腔發炎，對於異位性皮膚炎可望有累積性的保護效果。

廖建彰強調，研究結果不代表「洗牙可治療異位性皮膚炎」，而是顯示定期洗牙作為預防性健康行為，將有助降低全身慢性發炎負擔，進而降低某些免疫相關疾病的發生率。他指出，此研究可作為皮膚科與牙科跨領域的重要線索，例如未來門診評估異位性皮膚炎時，醫師也可多留意病人口腔健康。

廖建彰表示，對一般民眾來說，則應了解洗牙不只能照顧牙齒，更可望降低全身發炎風險，務必善加利用。相關研究成果已發表在國際醫學期刊《PLOS One》。

