牙周病造成牙齒「地基」流失 守護「地基」活出自信笑顏





當牙周組織（牙齦、齒槽骨）發生病變，齒槽骨會因嚴重吸收而導致高度下降，甚至造成牙齒脫落，台南新樓醫院牙科陳柏諧醫師表示，這時便需要透過假牙進行補救，以恢復美觀與咀嚼功能，告別牙周困擾，重拾樂齡生活。

陳柏諧醫師提及，為什麼要做假牙？三大常見主因民眾需要做假牙的原因主要可歸納為以下三類：

1.嚴重蛀牙與根管治療：因不良口腔衛生導致深度蛀牙，經根管治療後的牙齒結構較脆弱，需假牙保護。

2.牙周病導致掉牙：嚴重的牙周病會讓齒槽骨吸收，使牙齒失去支撐而掉落。

廣告 廣告

3.外傷脫落：因意外撞擊導致牙齒移位或掉出齒槽骨位置。

陳醫師說明，目前假牙主要分為固定假牙（如金屬陶瓷、全瓷牙冠）、活動假牙（全口或局部）及人工植牙。

1.固定假牙： 多用於根管治療後或是齒質結構缺損過多的牙齒，同樣能恢復美觀。目前常見的材質有金屬陶瓷牙與全瓷牙冠。其中全瓷牙冠在美觀跟強度上更勝金屬陶瓷牙。

2.活動假牙：適用大範圍缺牙的病患，費用較低且不用經歷植牙手術，缺點是需要定期回診調整，咀嚼力較差。

3.人工植牙：構造包含植入缺牙區的人工牙根與上方的支台齒及假牙。優點在於「缺一顆、種一顆」，不需修磨鄰近的健康牙齒，且能預防齒槽骨持續吸收，美觀度高。但相對而言，其費用較高且可能需要多次手術。

72歲的王女士，多年來深受牙周病困擾，由於對早期症狀的忽視，導致齒槽骨嚴重吸收，多顆牙齒相繼鬆動脫落，牙周病本質上就是「牙齒地基的流失」。陳醫師指出，本院牙科團隊針對王女士的需求，詳細分析了「人工植牙」與「傳統假牙」的差異。最後王女士選擇了傳統活動假牙的治療方案，成功恢復了缺牙區的咀嚼力。術後搭配專業的衛教指導，她開始落實「潔牙333」原則，現在不僅能大啖美食，更找回了久違的開懷笑容。

陳醫師指出，許多長輩認為缺牙只要還能咬就沒關係，但事實上，牙周病就像是「牙齒地基的流失」。當牙齦與齒槽骨產生病變，齒槽骨高度會持續下降，剩餘的牙齒也較容易位移，影響全口的咀嚼咬合功能。若不及時介入治療，剩餘的自然牙也會因受力過大而相繼陣亡。

此外，假牙醫師需要針對病患不同的口腔病患，擬定適宜的口腔重建治療計畫。病患也需針對不同的重建形式，應選用適合的清潔工具。例如植牙患者應選擇軟毛牙刷，避免損傷人工牙根周圍組織；傳統牙橋使用者則需搭配「牙線穿引器」清除橋體底部的縫隙。

陳柏諧醫師強調，「能吃就是福」不僅是口號，更是維持長輩身心健康的基石。新樓醫院牙科部致力於為每位病人量身打造重建計劃，讓您從此擺脫缺牙陰影，享受由「齒」開始的精彩人生。

更多新聞推薦

● 藍白頻擋國防特別預算但美已供3項軍售發價書草案 國防部：將爭取展延簽署效期