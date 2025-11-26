牙周病逾8成 增心血管風險

世樺牙醫診所醫師張天欣。（黃世麒攝）

牙周病被稱為沉默殺手，國人牙周病盛行率逾8成。世樺牙醫診所醫師張天欣指出，嚴重牙周病恐增加心血管疾病與糖尿病風險，因此落實日常口腔清潔與定期檢查十分重要，及早發現才能預防疾病惡化。

牙周病是牙齦、韌帶、骨頭等牙齒周圍組織受到細菌感染所引起，由於早期沒有明顯症狀，民眾常等到牙齒鬆動或咬合異常才求診，已錯過最佳治療時機。資料顯示，2011至2020年全球牙周病盛行率約62％；衛福部則指出，本土成人約有47％屬於嚴重病例，反映出牙周健康問題不容忽視。

許多研究也證實，牙齒狀況與全身健康息息相關，牙周病會增加心血管疾病、糖尿病、早產及失智症等風險。尤其吸菸者罹患牙周病的機率為一般人的3至7倍。另外，50至64歲長者亦是牙周病高風險族群，其風險是年輕人的6.7倍，更需特別注意口腔健康。

張天欣提醒，許多人誤以為洗牙就能治療牙周病，但若刷牙時出血、牙齦退縮或牙縫變大，往往表示牙周問題已惡化。真正有效的治療是「牙周深層清潔」（SRP），需徹底清除牙齦深處的細菌與牙結石，並消除牙周囊袋的發炎，才能讓牙齦恢復健康。落實日常口腔清潔，就是守護全身健康的第一步。

預防勝於治療，民眾可以建立「牙周健康力」，每天至少刷牙2次、每次3分鐘，以45度角的貝氏刷牙法清潔牙齒，並搭配牙線或牙間刷，補足40％的清潔死角。同時，每半年應進行1次牙周檢查，透過牙周探測與X光掌握牙周健康狀況。