牙周病、心血管疾病間有何關係？

許多研究指出，牙周病與心血管疾病之間，有明顯的正相關，牙周病患者罹患心血管疾病的風險，會增加1.5至2倍。

國泰綜合醫院牙周病科主治醫師林妍華說明，牙周病會造成患者不同程度的牙周破壞，口腔中的牙周病致病菌，就會經由日常飲食的咀嚼食物或清潔牙齒等行為，進入全身血液循環，並產生暫時性的菌血症。可能導致全身循環系統產生發炎反應，同時刺激血管壁，進而形成斑塊，增加冠狀動脈阻塞的風險。而牙周病致病菌所分泌的毒素，隨著血流擴散而引發相似的不良血管反應，更可能加速血管硬化及血栓的產生。

◎心臟病患的冠狀動脈血管壁斑塊中存在牙周病致病菌

根據研究發現，許多心臟病患者的冠狀動脈血管壁斑塊中，都存在牙周病的致病菌，當牙周病致病菌持續刺激血管壁，隨著血管壁的斑塊堆積，冠狀動脈逐漸變得狹窄、脆弱，血管粥狀硬化就可能增加冠狀動脈阻塞的危險，引發心肌梗塞的風險也會增高許多。

林妍華強調，如果牙周病患者，沒有好好接受治療，全身可能隨時都在發生暫時性的菌血症狀態，未來發生心血管疾病的風險也會增高，甚至心肌梗塞的機率也會跟著增加。根據研究顯示，牙周病患者發生心血管疾病的風險，大約會增加1.5至2倍。

不過，造成心血管疾病的原因還有很多。林妍華舉例，例如：高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖、抽菸、缺乏運動、過量飲酒、飲食習慣不良或遺傳等，因此，想要預防心血管疾病的發生，仍要注意日常飲食及好好控制三高等慢性疾病。

◎牙周病患者做手術前，必須告知牙醫師

林妍華提醒，牙周病的致病菌會隨著血液循環到全身，曾接受過人工瓣膜置換手術、曾發生細菌性心內膜炎，或是先天性心臟病等心血管疾病患者，接受深層牙周病治療或拔牙等牙周治療之前，需要服用預防性抗生素，避免細菌經由牙齦傷口進入血液循環中，最後跑到心臟瓣膜或心內膜而引起感染，增加產生細菌性心內膜炎的機率。

另外，由於牙周病治療會造成牙齦出血，如果正在使用抗凝血劑的心血管疾病患者，接受牙周病治療前，必須告知牙醫師，並由牙醫師及內科醫師共同評估是否暫停服用抗凝血劑。

（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

