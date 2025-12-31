牙材廠舉辦年度盛會 砸下60萬抽獎

2025年11月2日聯揚保留天然牙大會課程（圖／聯揚牙科器材有限公司提供）

聯揚牙科器材自創立以來，正是以這樣的精神，在牙科產業中一步一腳印地深耕。從一間僅有三名員工的小型工作室起家，歷經市場起伏與產品研發的挑戰，聯揚始終堅持「以品質立足、以專業服務」的理念，持續為台灣牙科臨床帶來更精準、更安心的醫療器材。

2025 聯揚大會於新莊凱悅嘉軒酒店盛大登場

2025年11月2日，聯揚牙科器材於新莊凱悅嘉軒酒店隆重舉辦年度盛會「聯揚大會」。活動現場星光熠熠，超過 200 位牙醫師與牙科產業專業人士共襄盛舉，現場座無虛席，氣氛熱烈非凡。

今年的大會主題圍繞「專業、創新、傳承」，邀請八位在各自領域具有卓越貢獻的講師，帶來最前沿的臨床知識與實戰經驗分享，八位講師從臨床、技術、教育三個面向出發，帶領與會者深入探討牙科治療的新趨勢，並分享豐富的實際案例與臨床思維，讓整場課程內容扎實、啟發性十足。

天然羊吉祥物吊飾：從「根」出發

本次大會特別推出限量版紀念品「天然羊」吉祥物吊飾。設計靈感取自牙齒的外形與「窩溝鑿開」的形態，象徵聯揚從「根管治療產品」起家的品牌歷程。羊的純淨與柔韌象徵聯揚不變的初心與堅持，而「天然」二字則呼應企業對於品質與誠信的重視。

這個吊飾不僅是紀念品，更是一份精神的傳遞，提醒聯揚與牙醫夥伴們：無論技術多進步，對病患與專業的真誠關懷，永遠是牙醫最堅實的根。



抽獎總獎項超過 60 萬 現場氣氛熱烈

為回饋長期支持的醫師與夥伴們，聯揚大會現場舉辦盛大的抽獎活動，總獎項價值超過 60 萬元！獎品包含高階牙科設備、專業臨床工具、與多項限定好禮，讓現場歡笑與驚喜不斷。除了專業學習，更讓與會者感受到聯揚對醫師朋友們的感謝與用心。

超過兩百位專業醫師齊聚 見證聯揚的新里程碑

超過 200 位牙醫師與業界夥伴共同參與，展現牙科界對聯揚團隊的肯定與信任。除了課程與展覽，現場更設置了互動體驗區，讓與會者親身體驗最新一代的聯揚根管系列器材與影像輔助系統，獲得一致好評。

活動中，聯揚總經理柯庭揚特別表示：「聯揚的使命，不只是販售器材，更是打造一個能讓醫師成長、讓醫療品質提升的平台。我們希望每一次大會，都能為牙科界帶來新的啟發與能量。」



專業與熱情的交會 為台灣牙科注入新能量

聯揚總經理柯庭揚在致詞中提到：「聯揚的使命，不只是提供器材，而是打造一個促進臨床交流與學習的平台。牙科的進步來自每一位醫師的努力，而聯揚希望成為這份努力的助力者。」

