牙痛元凶竟是心肌梗塞！醫揭8大警訊別輕忽

胸腔暨重症醫師黃軒分享一起特殊病例，一名婦人因左側牙齒疼痛前來門診求助，經檢查後竟確診為心肌梗塞，所幸及時治療救回一命。黃軒強調，這類沒有胸痛症狀、僅出現牙痛的心梗患者極易被忽略，相當危險。

一名婦人因左側牙齒疼痛前來門診求助，經檢查後竟確診為心肌梗塞，所幸及時治療救回一命。 （示意圖／Pexels）

黃軒在臉書粉專發文指出，該名婦人掛號時主訴左邊牙齒痛，雖然他並非牙醫，但婦人的表現卻相當不尋常。婦人怎麼用力咬牙齒都不會更痛，卻持續喊著牙痛，面對這樣的病人，他不會輕易建議去看牙醫，更不會只開止痛藥了事。

黃軒表示，他心中浮現心肌梗塞的警訊，立即為婦人安排心電圖檢查，結果證實是心臟下壁的心肌梗塞，隨即展開治療、恢復狀況良好。他慶幸婦人來找他看診，而他也沒有讓婦人直接返家，才得以及時搶救回一條生命。

廣告 廣告

黃軒解釋，並非所有牙痛都是牙齒本身的問題。該名婦人之所以出現牙痛，是因為心肌梗塞導致心臟缺血，啟動了迷走神經、交感神經訊號，痛覺投射到左下顎、牙齒、耳後等部位，因此產生左側牙痛、下顎痛的症狀，並合併噁心、冷汗、喘、莫名焦慮等表現，特點是怎麼咬都不會更痛，服用止痛藥也沒有效果。

該名婦人之所以出現牙痛，是因為心肌梗塞導致心臟缺血，啟動了迷走神經，痛覺投射到牙齒。 （示意圖／Pixabay）

黃軒提醒，像婦人這種類型的心肌梗塞，臨床上非常容易被誤判為單純牙痛，因而延遲就醫導致死亡。危險族群包括糖尿病患者、女性、高齡者，只要出現牙痛並合併以下任何一項症狀，務必視為心肌梗塞警訊立刻就醫：左側下顎痛、噁心、冒冷汗、喘、頭暈、走不穩、視力改變、吃止痛藥完全沒效。

黃軒強調，要記得真正會害死人的牙痛，往往根本不是牙齒的問題，牙齒只是替其他疾病背了黑鍋。

延伸閱讀

蔡其昌出手爭總召？柯建銘：照程序走

影/停車卡住進退兩難！ 岡山警「舉洗手台之力」助民眾脫困

台灣小將陳冠守爆冷擊敗第6種子！挺進澳網青少年男單8強