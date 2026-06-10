牙痛到後腦勺竟是舌癌 北榮助保住言語、飲食功能
（中央社記者沈佩瑤台北10日電）年近50歲蕭小姐2年前發現罹患舌癌，接受手術但又復發，讓她陷入沮喪，所幸在北榮「前導化療、精準切除」治療模式下，保住言語與飲食功能，外觀不受影響，有望陪孩子長大。
蕭小姐回頭看這一路走來，2年前先是劇烈牙痛，一度痛到連後腦勺都在痛，就醫聽到自己竟罹患舌癌，第一個念頭是「孩子還小，我不能倒下」。然而她的治療路並不順遂，第一次手術後，病況並未好轉，傷口甚至流出異樣分泌物。
蕭小姐輾轉於多家醫院仍無解，最後前往台北榮民總醫院就醫，經切片證實個案是「右後舌部舌癌復發第二期」，若依傳統手術方式處理，勢必影響吞嚥、說話功能。
北榮耳鼻喉頭頸醫學部喉頭頸科主治醫師李宗倫今天在成果分享記者會上簡報指出，北榮近年積極推行「前導式化療結合精準經口機械手臂手術」治療模式，以「先化療縮小腫瘤、再精準切除」的策略，盡可能保留病人外觀完整性，同時有效恢復吞嚥及語言功能。
李宗倫表示，頭頸癌病人在手術前，會先接受2至3個療程的前導化療，先縮小腫瘤體積；待評估腫瘤縮減程度後，再由喉頭頸科團隊依殘餘腫瘤範圍，進行機械手臂精準切除，避免傳統手術的大範圍破壞。
透過跨科別整合治療，李宗倫指出，不僅可減少傳統手術造成的外觀缺損，也有助於保留病人吞嚥、說話功能，降低治療相關副作用與後遺症；蕭小姐術後第10天即完全恢復經口進食，目前追蹤顯示腫瘤控制良好，口腔及舌部外觀、言語與飲食功能皆已恢復正常，生活不受限制。
根據衛生福利部統計，口腔及咽喉癌為國內第6大惡性腫瘤。北榮耳鼻喉頭頸醫學部主任戴世光指出，台灣口腔癌患者人數較多，在前導化療及治療降階方面累積了相當豐富的臨床經驗，國內多家醫學中心已逐步採用，並依術後病理結果調整後續治療，未來仍需透過大型、多中心臨床研究，建立更完整的實證基礎。（編輯：張雅淨）1150610
其他人也在看
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
天雨路滑! 國道轎車打滑"翻轉360度" 曳引車控撞毀號誌
中部中心／綜合報導下雨天交通事故頻傳！9日晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；10日早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，撞倒燈桿與紅綠燈！同天，國道3號同樣也是轎車，失控打滑翻轉360度。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
溼答答上學! 台中大里又淹水學生狼狽涉水而過
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里中興路又淹水了！10日早上民眾拍下人行道淹水，水深到腳踝，學生上學涉水而過，布鞋浸泡在水裡，由於旁邊就是公車站牌，乘客還得冒險上下車。民代痛批公帑花去哪了？去年才辦會勘，做了改善工程，不到一年就淹水，要求相關單位再度會勘，找出淹水源頭。
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。
雨勢短暫趨緩別鬆懈！週末前仍有雨 下週鋒面再報到
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員鄭傑仁今（10）日下午說明，今天隨著滯留鋒面逐漸往南移動，中午之後各地降雨有緩和的趨勢，但明後兩天（11日、12日）滯留鋒面再度往北移動，屆時各地降雨有增加趨勢；預計到週六（13日）整體降雨會趨緩，不過週日（14日）至下週一（15日），另一個滯留鋒面會逐漸接近台灣，各地降雨會有增加的趨勢，因此未來一週整體天氣相對不穩定。
台積電等10個股將除息！台股明開盤蒸發52點
[NOWNEWS今日新聞]多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，1...
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%，主要受惠母親節年度消費旺季帶動。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
美軍炸伊朗水庫！2萬人45℃高溫沒水喝
[NOWNEWS今日新聞]美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，荷姆茲海峽附近三處戰略要地爆炸。伊朗官媒稱，美軍擊中兩座水庫，至少2萬人失去飲用水。伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國...
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
轎車5人僅1人活！副駕堂姊憶驚魂：聊天一半出意外
轎車5人僅1人活！副駕堂姊憶驚魂：聊天一半出意外
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
非常泰天母店「九層塔」農藥超標！四氯異苯腈逾標準10倍
臺北市政府衛生局公布115年4月生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，47件受檢產品中有5件不符規定，不合格率達10.6%，不合格品項涵蓋九層塔、豌豆、紅鳳菜及香菜，各檢出1至4項農藥殘留超標，相關產品均已命令下架。
差21歲不行？新動畫「大叔配年輕女店員」引歐美觀眾不滿，網拿現實打臉
《躲在超市後門抽菸的兩人》動畫預計 7 月開播，但日本 Abema 等平台已經先行開播。其中劇中男女主角 45 歲社畜大叔「佐佐木」與 24 歲超市女店員「山田」（另一個身分田山），兩人之間相差 21 歲的「忘年之戀」設定，引起西方社群討論。
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
青棒》大溪雙王牌震撼旅外市場！林珺希加盟海盜 賴謙凡傳洋基搶人
美國職棒再傳台灣青棒好消息。匹茲堡海盜隊美國時間9日宣布，以小聯盟合約簽下桃園市大溪高中18歲投手林
豪宅開箱竟變犯罪指南！10萬粉網紅炫富後遭洗劫 睡醒家中財物被搬空
根據《新德里電視台》（NDTV）與《今日印度》（India Today）報導，拉奇娜古賈爾除了經營YouTube頻道外，在當地也小有知名度，經常透過影片分享農村生活、家庭日常及個人收藏。案發前，她曾拍攝多支炫富影片，不僅展示黃金項鍊、手鐲、戒指等飾品，還直接將大疊現金攤放在桌...