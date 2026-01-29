牙痛小心！醫揭8大「假牙痛」症狀 恐是心肌梗塞、中風警訊

胸腔暨重症醫師黃軒近日在臉書提醒，看似單純的牙痛，實際上可能是致命疾病的警訊。（翻攝自photo-ac）

看似單純的牙痛，實際上可能是致命疾病的警訊，胸腔暨重症醫師黃軒近日在臉書提醒，並非所有牙痛都是牙齒的問題，部分心血管或神經系統疾病，也會以「假牙痛」形式表現，若誤判而延誤就醫，恐會危及生命。

黃軒醫師指出，曾有一名婦人因左側牙痛來就醫，但檢查牙齒並無異常，進一步安排心電圖後，發現竟是心臟下壁心肌梗塞。

醫點名8大牙痛警訊

他提醒，心臟缺血時，迷走神經、交感神經訊號可能將痛覺投射到左下顎、牙齒或耳後，這類牙痛通常怎麼咬都不會更痛，並且伴隨噁心、冷汗、喘和莫名焦慮，糖尿病、女性及高齡者都是高風險族群。

除心肌梗塞外，主動脈剝離也可能被誤認為牙痛，疼痛多為「突然爆炸式出現」的撕裂性疼痛，痛感會從胸口一路放射至頸部、下顎，血壓左右手不一樣，死亡率每小時上升1至2%。腦幹中風則因中風刺激痛覺傳導路徑，讓大腦誤判為牙齒疼痛，常合併頭暈、噁心、步態不穩、眼花、複視或說話怪怪的。

此外，顳動脈發炎好發於50歲以上族群，可能出現咀嚼時更痛、太陽穴壓痛或視力突然模糊，若延誤治療恐導致失明。嚴重感染或敗血症前期，也可能以顏面神經痛或深層悶痛，「找不到兇手」表現，伴隨發燒、體溫過低、心跳快、全身無力或意識怪怪等警訊。

醫示警牙痛合併冷汗、呼吸困難 應立即就醫檢查

黃軒提醒，若牙痛合併左側下顎痛、冷汗、呼吸困難、頭暈、視力改變，或止痛藥完全無效，應立即就醫檢查，「真正會害死人的牙痛，往往根本不是牙。」

