牙痛引發敗血症險喪命 醫示警：高血壓、糖尿病最危險

一名59歲女性因輕忽牙痛，導致細菌感染擴散全身，引發敗血症並併發急性腎衰竭，幸經及時治療才撿回一命。腎臟科醫師提醒，糖尿病及高血壓患者的腎功能本就較脆弱，若忽視牙痛等感染警訊，可能導致腎臟功能惡化，甚至危及生命，死亡率高達三至五成。

59歲女牙痛選擇忍耐而不就醫，結果細菌迅速擴散，最終導致敗血症併發急性腎衰竭。 （示意圖／Pixabay）

林軒任醫師在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」分享了這起驚險病例。這名59歲女性患有多年高血壓和糖尿病史，平常因無特別不適感而很少回診追蹤。當她出現牙痛症狀時，選擇忍耐而不就醫，結果細菌迅速擴散，病情急轉直下，先是演變成嚴重喉嚨痛和肺炎，最終導致敗血症併發急性腎衰竭。

林醫師指出，該女性送醫時情況危急，白血球數值已飆升至17000（正常值應在10000以下），發炎指數CRP與尿毒素更是嚴重超標，腎功能急速惡化，已進入敗血症狀態，生命垂危。所幸經過抗生素治療及時住院照護後，她的腎功能逐漸回穩，最終守住不需洗腎的底線。

糖尿病、高血壓患者的腎功能較為脆弱，一旦遇到嚴重感染或敗血症，腎臟受損機會大幅提高，同時增加未來長期洗腎的風險。 （示意圖／Pixabay）

「敗血症實際上是細菌、病毒在體內作亂，引發全身性大發炎，」林軒任解釋，此時腎臟會受到雙重打擊。首先，敗血症可能導致血壓下降，使腎臟缺血缺氧；其次，細菌釋放的毒素與體內的發炎物質也會直接傷害腎臟細胞。若病情惡化至敗血性休克，多重器官衰竭風險極高，死亡率更可達30%至50%。

林醫師特別強調，糖尿病、高血壓患者的腎功能本來就較為脆弱，一旦遇到嚴重感染或敗血症，腎臟受損機會大幅提高，同時增加未來長期洗腎的風險。他呼籲這類慢性病患者千萬不要忽視牙痛、傷口痛、解尿疼痛等身體發炎警訊，應積極就醫治療。此外，平日妥善控制血糖、血壓，就等同於為腎臟穿上防彈衣，降低腎功能惡化的風險。

