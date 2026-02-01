牙痛、手腳冰冷恐是心梗前兆！醫揭「意想不到警訊」 很多人都被這些症狀騙過

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

低溫來襲心肌梗塞恐猝不及防！日常出現的胸悶、頭暈，甚至是看似尋常的手腳冰冷，都可能是身體發出的健康預警。尤其，手腳冰冷正反映末梢血液循環不佳，若不加以重視，可能潛藏血管阻塞風險。醫師提醒，維持良好的血液循環不僅能改善手腳冰冷，更是確保血流暢通、防範心血管疾病無預警襲擊的重要關鍵。



末梢循環不良恐致心肌梗塞 三高與肥胖族群應防範猝死威脅



診所鄭厚建醫師指出，身體的生理器官是在血管維持通暢時，才能正常運作，而末梢血管不只是位於四肢末梢，腦部也是血管循環的末端，末梢血管分布在全身各個器官，負責血液與組織間的氣體、養分和廢物交換。

「手腳冰冷」是評估身體循環的關鍵指標，末梢血液循環不良可能是血管粥狀動脈硬化，或是血液黏稠度增加所致，恐導致心臟冠狀動脈血管的血氧供應不足，冠狀動脈阻塞或是心臟末梢動脈阻塞，進而可能引發心肌梗塞。

面對寒冷天候，許多民眾常有胸悶、頭昏及手腳冰冷的狀況。冬季低溫易引發血管收縮導致血壓攀升，且因飲水減少、出汗降低導致血液黏稠度增加，進而提升血栓與心臟負擔，甚至增加猝死風險。鄭厚建醫師呼籲，應密切監測血壓數值並定期抽血檢查，尤其是「三高」前期患者更應及早控管，防範天氣劇變對心血管帶來的致命威脅。

除了三高族群，透過抽血檢查也常會發現有些人尿酸偏高，同時也有脂肪肝，超音波和定期抽血檢查都是基本的常規檢查。另外，肥胖和運動少的人，吸煙或是年紀大的長者，也是需要特別注意的高風險族群。



身體「左側疼痛」是心肌梗塞典型警訊 非典型症狀不可大意



鄭厚建醫師強調，心肌梗塞常「猝不及防」，一旦發現胸口劇烈的悶痛，猶如重物壓住，然後喘不過氣來，呼吸困難，以及疼痛感放射到左邊肩膀、左側手臂或是左半部下巴時的典型症狀，應立即送醫急診。

針對左側部位放射的疼痛感，鄭厚建醫師解釋，有人可能誤以為是常搬重物、在某個姿勢下會引起的明顯疼痛，若是心肌梗塞的疼痛，活動時可能反而覺得稍微好些，但很快又開始痛，兩者症狀並不相同。

除了典型胸悶，部分族群如年長者、女性及糖尿病患常出現非典型症狀。由於心臟位置鄰近橫隔膜，心肌梗塞的痛感可能放射至上腹部，常被誤認為胃痛；此外，背痛、肩痛、牙疼或噁心等不適也極易被忽視。當出現這些不尋常的疼痛訊號時應提高警覺。



遠離冬日心血管危機 落實「食衣住行」護心指南



鄭厚建醫師建議，改善末梢血液循環不良，可從「食衣住行」做起，飲食上採取得舒飲食（地中海飲食），多蔬果、全穀類、少紅肉，少油少鹽少糖；衣的部分，冬天起床如廁時應添加外套，加強保暖，降低血管收縮或是猝死的機率。居住環境注意溫度不要變化太大，避免導致血管忽然收縮、忽然擴張的衝擊；空閒時最好出門曬曬太陽活動筋骨。

