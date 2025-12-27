牙科X光輻射低 不一定要穿鉛衣

到牙科就診時，多數人都有穿上鉛衣拍攝X光的經驗，但近年美國牙醫學會已取消這項做法，原因主要是「沒必要」，反而可能妨礙拍攝。中華民國牙醫師公會全聯會祕書長曾士哲說明，牙科X光的輻射劑量遠低於造成身體傷害的劑量，因此建議醫師根據專業判斷而決定是否需要使用鉛衣。

曾士哲說明，牙科常用的X光檢查主要有兩種，根尖片（單齒X光）的輻射劑量約0.005毫西弗，環口全景片（全口X光）約0.01到0.014毫西弗。根據美國、歐盟及國際原子能總署的研究，牙科X光讓病人接受的輻射量，遠低於一般人所擔心會造成身體傷害的劑量。

美國牙醫學會（ADA）近年來更新了對牙科X光鉛衣使用的建議，不再建議將鉛衣或護頸作為例行性防護措施。不過曾士哲指出，在某些情況下，例如兒童、孕婦或是對於輻射感到焦慮的病人，仍可由醫師依專業判斷決定是否使用。

曾士哲說明，成人用鉛衣重量約3到5公斤，兒童用鉛衣約1.5到2公斤，穿法類似圍裙，並使用魔鬼氈固定。有時候鉛衣的重量反而會讓患者姿勢不自然，導致影像模糊或角度不佳，必須重新拍攝，反而增加不必要的輻射累積。

根據核安會資料，暴露在1到2西弗的輻射會產生急性中毒，可能出現噁心、嘔吐等症狀。曾士哲指出，換算成牙科X光，大約需要一次拍數萬至數十萬次牙科X光檢查，才可能接近該劑量。

每到一家牙科就診，通常需要重新拍攝X光，是否需要擔心輻射過量？曾士哲強調，輻射急性中毒必須是「一次性大量暴露」，醫療檢查屬於低劑量、非一次性大量暴露，造成健康風險極低，因此一般醫療檢查的累積量對身體影響非常有限。

核安會資料顯示，國人每年暴露在自然背景輻射量約1.6毫西弗，建議每年醫療輻射控制在1毫西弗以內。換算下來，一年拍200張牙科根尖片或70到100次環口全景片，都屬於安全範圍。

曾士哲指出，目前國內法規要求醫療院所只要設有X光機，就必須備有鉛衣與鉛護頸；至於是否需要穿戴，建議由醫師專業判斷，民眾不需要因為沒有穿鉛衣而擔心。