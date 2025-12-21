牙聯健雲學園成果發表會 劉建國感謝牙醫界攜手守護孩子未來

牙聯健雲學園一一四學年成果發表會熱鬧登場，劉建國長期照護弱勢學童，感謝牙醫界攜手守護孩子未來。(記者劉春生攝）

雲林縣鄉土發展協會於十二月二十日在土庫鎮長青公園舉辦「牙聯健雲學園－一一四學年成果發表會」，由一群天真可愛的學童帶來精彩表演揭開序幕，現場氣氛溫馨熱鬧，吸引近兩千位民眾到場，共同見證孩子們一年來的學習成果。

「牙聯健雲學園」是在立法委員劉建國積極爭取下，獲得中華民國牙醫師公會全國聯合會長期資助，於雲林縣棋山國小、文安國小、重光國小、龍巖國小、大美國小、僑和國小、水碓國小及東和國中等八個據點設置課後輔導班，照顧約一百八十多位弱勢學童，提供課業輔導與品德教育，成為許多孩子放學後最溫暖、安心的學習場所。

成果發表會中，各班學童除帶來充滿活力的舞蹈演出，也展出靜態學習成果，並結合健走活動，讓孩子在學習之餘培養健康生活習慣。活動尾聲，學童們親手送上感謝卡，向牙醫師全聯會及立法委員劉建國表達誠摯謝意，期待更多的社會各界「有錢出錢、有力出力、從心出發」，共同幫助最基層、最需要照顧的孩子，為他們開創更美好的未來。

雲林縣鄉土發展協會理事長廖惠清表示，「牙聯健雲學園」成立至今已邁入第十四年，協會與雲林八所學校攜手合作，累計照顧來自弱勢家庭及新住民二代孩童將近四千人次。看到今年成果展如此盛大，且有這麼多家長與鄉親共同參與，內心充滿感動與感謝，這份成果來自社會各界滿滿的愛與支持。

立法委員劉建國表示，非常感謝廖惠清理事長率領的鄉土協會團隊，十四年來持續為孩子們的課後照顧用心付出，也感謝中華民國牙醫師公會全國聯合會及雲林縣牙醫師公會的牙醫師們「出錢又出力」，成為孩子最堅強的後盾。劉建國指出，不只是成果展，更像是孩子們的重要里程碑與畢業典禮，八所學校的校長、老師與學生齊聚一堂，給孩子們莫大的鼓勵。

劉建國也強調，「牙聯健雲學園」在德、智、體、群、美各面向的教育相當完整，不僅陪伴孩子成長，也種下回饋社會的種子，期盼未來有孩子能成為牙醫師、醫師或藥師，將今日所感受到的關懷與愛心，回饋給更多需要的人，形成一個良善的循環。十四年來能夠陪伴近四千位弱勢及新住民孩子成長，實屬不易，值得社會共同肯定。

此次活動貴賓雲集，包含中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳醫師、牙醫師全聯會前理事長江錫仁醫師也是現任國策顧問及社團法人雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢等人，共同為孩子們加油打氣，展現醫界與社會團體攜手守護下一代的溫暖力量。