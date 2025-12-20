牙聯健雲學園成果發表 近兩千民眾見證孩子成長

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣鄉土發展協會20日在土庫鎮長青公園舉辦「牙聯健雲學園－114學年成果發表會」，由一群活潑可愛的學童以精彩表演揭開序幕，現場氣氛溫馨熱鬧，吸引近兩千位民眾到場，共同見證孩子們一年來在課業與品德學習上的豐碩成果。

牙聯健雲學園成果發表溫馨熱鬧登場，吸引近兩千位民眾到場，共同見證孩子們成長。（圖／記者洪佳伶攝）

「牙聯健雲學園」在立法委員劉建國積極爭取下，獲得中華民國牙醫師公會全國聯合會長期資助，於雲林縣棋山國小、文安國小、重光國小、龍巖國小、大美國小、僑和國小、水碓國小及東和國中等8所學校設置課後輔導班，照顧約180位弱勢及新住民家庭學童，提供課業輔導與品德教育，成為孩子放學後最安心、溫暖的學習據點。

雲林縣鄉土發展協會理事長廖惠清表示，「牙聯健雲學園」已邁入第十四年，累計照顧近四千人次弱勢與新住民二代孩子。今年成果展規模盛大，看到眾多家長與鄉親到場支持，內心充滿感動，這份成果來自社會各界長期的愛心與付出。

立法委員劉建國也感謝牙醫師全聯會及雲林縣牙醫師公會的牙醫師們「出錢又出力」，十四年來成為孩子最堅實的後盾。牙聯健雲學園在德、智、體、群、美各方面給予孩子完整陪伴，不僅照顧當下的學習需求，更為孩子種下回饋社會的種子。

成果發表會除動態演出外，也展出靜態學習成果，並結合健走活動，培養孩子健康生活習慣。活動貴賓雲集，包含中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、牙醫師全聯會前理事長江錫仁醫師也是現任國策顧問及社團法人雲林縣牙醫師公會理事長黃昭賢等人到場支持，展現醫界與民間團體攜手守護下一代的溫暖力量。