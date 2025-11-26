牙買加國寶「雷鬼樂傳奇」吉米克里夫病逝！享壽81歲 妻子IG心痛曝死因

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

雷鬼樂傳奇人物、牙買加著名音樂家吉米克里夫（Jimmy Cliff）驚傳病逝消息，享壽81歲。他生前與「雷鬼樂之父」巴布馬利（Bob Marley）共同將雷鬼樂發揚光大，成為音樂界的一股龐大勢力；對於他去世的噩耗，牙買加舉國哀悼，表達對吉米克里夫的敬意與紀念。

雷鬼樂傳奇吉米克里夫曾帶動雷鬼樂在世界發揚光大，他於本月24日病逝。（圖／吉米克里夫IG）

吉米克里夫的妻子錢伯斯（Latifa Chambers）在當地時間24日，透過吉米克里夫的IG帳號證實他去世的消息。錢伯斯在聲明中表示，吉米克里夫因癲癇發作併發肺炎而過世；她向所有曾與丈夫共事、陪伴丈夫走過人生旅程的朋友、同事與歌迷，致上最誠摯的謝意。錢伯斯指出，丈夫的成就除了自身才華與努力外，眾人的支持與鼓勵更是重要因素。

吉米克里夫的音樂生涯超過40年。他以對政治、貧窮與反戰等社會議題的關懷作為創作來源，並將自己對民謠、靈魂樂、牙買加斯卡樂（ska）及搖滾樂的了解注入雷鬼樂中，不但讓世界認識雷鬼樂，也成為知名的雷鬼樂歌手。

牙買加政府對於吉米克里夫深感不捨，牙買加總理霍爾尼斯（Andrew Holness）於當地時間24日公開表達哀悼之意，並宣布全國在當天一同向吉米克里夫致上最高敬意。

