牙醫夫自豪PO老婆「22歲是三寶媽」 網友兩派論戰

一名牙醫師近日在Threads發文，透露妻子自19歲起連續三年懷孕生子，如今22歲已是三寶媽。他在文中寫下「22歲三胎、兒子上大學老婆40歲」，並自豪表示「應該請我老婆當衛福部顧問」。貼文曝光後，隨即在網路社群掀起兩極化反應。

根據網友的整理，女方可能為92年次，約高職畢業；男方約81至82年次，曾重考上牙醫，112年通過國考，目前應已執業。三名子女分別於112年6月、113年5月與114年11月出生，反推受孕時間可見三胎間隔最短僅約兩個月，這些資訊也成為網友討論焦點。

許多網友對妻子連續三年懷孕感到不安，質疑「這真的健康嗎」、「一年生一個太傷身」、「好可怕，連三年都在懷孕中」。也有人指出貼文語氣問題，認為牙醫以「太太連生三胎＝PR99」的方式表達十分不妥；另有人質疑兩胎間隔未滿一年、生產風險提高，「他身為醫生不可能不知道」；甚至懷疑兩人之間存在權勢差距，包含年齡、學歷與人生經驗等。

然而也有不少人持相反意見，認為兩人關係合法、彼此願意即可，「男方有能力、女方看起來幸福，外人不需過度解讀」、「她又不是未成年」、「有專業照護、有醫療評估就沒問題吧」，認為若經濟穩定、生育意願一致，並提供完善照護，旁人無需指責。

也有網友感嘆，22歲能成為三寶媽「真的很厲害」，並引發部分人思考是否「女性其實不用等到三十幾歲，25至27歲就能開始考慮生育」。但醫護人員對此現象提出強烈反駁，有產科醫護指出，生產本身就是高風險，「大出血急救昏迷、羊水栓塞變植物人、孩子突然沒心跳緊急剖腹都不是少見案例」。也強調子宮需要休息，連三年懷孕對身體十分傷害，「好在她年輕，希望未來不會有後遺症」。

更有人分享經驗：「我朋友不小心連三年懷孕，醫師緊張的要死怕她孕期子宮破裂死亡！我生產很順利，但我打脊髓麻醉傷到腰，我24小時痛著到現在小孩都9歲了」、「真的是大型pua女生的現場耶，真的沒有人會羨慕這種事，在產房工作看過多少鬼故事，和生產完身體受損很嚴重的，認真覺得單身的女孩是最幸福的，尤其是到一個年紀，經濟狀況也好的時候」。

