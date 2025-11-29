牙醫師巡診疑恍神 自撞招牌再撞3汽機車 黑狗嚇腿軟

牙醫巡診自撞商家招牌，再撞三輛汽機車。（圖／TVBS）

台中谷關一名巡診牙醫在下午疑似因恍神，意外撞上路旁店家招牌，隨後連續撞擊三輛汽機車，造成現場一片混亂。撞擊發生時，一隻小黑狗因驚嚇而腳軟，嚇得差點無法逃離。同日，苗栗也發生一起車禍，一對從彰化出遊的夫妻遭休旅車撞擊後墜入溝渠，需要救援人員協助脫困。這兩起事件都引起了當地居民的關注，所幸牙醫師傷勢不嚴重，而被撞夫妻則送醫治療中。

這起台中谷關車禍發生在下午一點多，地點位於東關路一段。一名65歲的蔡姓牙醫師在假日到谷關巡診時，疑似因過度疲勞而恍神，導致車輛失控偏移，先撞上店家招牌，接著又撞上停放在路邊的三輛汽機車。撞擊力道之大，車內安全氣囊立即爆開，發出巨大聲響，嚇得附近經過的小黑狗想逃卻腳軟。商家人員聽到巨響後立即跑出查看，並關心駕駛情況，隨後報警處理。被撞商家表示，他們的車輛是停放在路邊，牙醫師的車從一側直線衝過來，直接撞到駕駛座位置。另一位受波及的民眾描述，當時有三台摩托車停放在現場，一台橫著停，一台直著停，被撞後整個都變形了。當地民眾透露，肇事的蔡姓駕駛是假日到谷關巡診的牙醫師，推測可能是因為太累才會恍神撞車。

同一時間，苗栗也發生一起嚴重車禍。監視器畫面顯示，一輛休旅車在加油站旁行駛時，逐漸向右偏移，先撞倒路燈，隨後又撞上正在行走的一對夫妻，導致兩人掉入路旁溝渠。救護人員抵達現場後，使用擔架和吊掛方式救援受困民眾。據了解，這對受傷夫妻是從彰化到苗栗遊玩，在上完廁所準備離開時，無端遭受波及。目擊民眾描述看到有人坐在溝渠邊緣，還有人趴在一旁。肇事的59歲陳姓女駕駛也在事故中受傷，同樣被送往醫院治療。事故原因仍在調查中，但這對夫妻原本開心出遊，卻因此次意外而敗興而歸，令人惋惜。

