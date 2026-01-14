牙醫師關懷弱勢 帶隊參加歲末祝福

北區慈濟人醫會「黃祥麟」牙醫師，兩年前捐贈物資與「正德佛堂愛心廚房」結緣。在這裡認識一群長者，大多是街友或獨居，黃醫師不但邀約醫護團隊為長者健康諮詢服務，也鼓勵長者前往環保站。去年，陪伴長者們第一次走進靜思堂參加歲末祝福之後，今年更多人報名，大家已經走在行善路上。

在新店靜思堂吃碗平安粥、參加歲末祝福，黃祥麟醫去年第一次邀請的時候 對話記憶深刻。

慈濟人醫會牙醫師 黃祥麟：「道場那麼莊嚴 他們不敢進去，我說不會 我們都歡迎你們進來，歲末祝福 他們感覺到很莊嚴，又很法喜 所以今年又再次帶他們來。」

廣告 廣告

手捧福慧燈，心燈也明亮。過去這一年，黃祥麟醫師除了定期為弱勢長者義診，也好幾次接引他們前往環保站，像是汐止環保教育站，分類回收塑膠袋；大同環保教育站寶特瓶以及紙類回收，為環境植善緣。

長者 謝勝輝：「黃醫師人真的很好，花時間 又出錢出力，又帶著我們這些菩薩們一起出來，從台北八德 板橋 新店，太多了 我數不完，就是做了很多環保的善工。」

慈濟人醫會牙醫師 黃祥麟：「他們做得很法喜 他們覺得說，真的可以盡一己之力，也做得很有自信心了。」

與其說這群長者需要幫助，但事實上，他們更高興擁有行善的機會。

更多 大愛新聞 報導：

1/14醫檢師節 顯微鏡下的互動講座

0115歷史今天 慈濟推動「安美專案」

