牙醫教父大力拔擢「醫二代」波波後輩 打通醫界任督二脈！差點當上衛福部長

被起訴的牙醫教父謝尚廷，昔日差點當上衛福部長。翻攝謝尚廷醫師臉書

高雄地檢署偵辦「Abc牙醫聯盟」涉嫌組織犯罪、詐健保、逃漏稅及洗錢等案，查出負責人謝尚廷創辦的「Abc牙醫聯盟」多年來私下大量聘用海外求學歸國的密醫到診所內實習，其中甚至有多位父母均為醫師或院長的「醫二代」，連帶使得謝尚廷在醫界及政商界行情水漲船高，連前衛福部長陳時中都曾欽點謝尚廷為「未來的衛福部長」。

檢方查出，謝尚廷與謝尚人因事業龐大、收入豐厚，謝尚廷並曾任中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長、行政院政務顧問，謝尚人曾任高雄市牙醫師公會理事長，因而連帶建立廣泛之人脈與政商關係，兩兄弟聯手創立的診所更經媒體報導稱為「南台灣最大牙醫聯盟」。

據了解，Abc牙醫聯盟負責人謝尚人、謝尚廷兄弟及財務長謝素芬、營運長陳建宏等人打著聯盟光鮮亮麗的旗號，越發有恃無恐，表面上以醫事機構為名，實質上至少從2016年起，就「常態性」詐騙病患，廣納不具牙醫師資格的密醫非法執行醫療業務，透過密醫看診而不實申報健保醫療費用，再將非法營業所得透過組織、計畫性逃漏稅、洗錢等方式牟利。

檢方查出，謝尚廷、謝尚人等人明知聯盟旗下診所不得收容「國外牙醫學畢業生」（俗稱「波波」）或其他密醫執行醫療業務，卻為貪圖低成本人力（密醫業績抽成僅30%，遠低於合格醫師的45%至53%）而變本加厲，幾年間連續聘僱至少17名非法實習醫師與密醫。

調查發現，這些違法進入聯盟體系的醫師，許多是透過政商或醫界高層的家族或人脈關係引介，包括營運長陳建宏之女陳家萱，雖現已取得維泰診所醫師身份，但當年也曾透過父親關係入聯盟非法實習。

此外，包括杜姓、吳姓、區姓、李姓等非法實習醫師，父親皆是高雄地區知名的醫美、眼科或婦產科名醫，均為透過父親的人脈結識謝尚人、謝尚廷兄弟或鳳山診所院長王映傑與俞德志，而順利進入聯盟實習，取得成為醫師的敲門磚。

此外，該聯盟還將密醫納入「系統化」人事制度中，有計畫性地將國外牙醫學畢業生列入執行醫療業務的陣容，並由聯盟高層指派本身也是國外醫大畢業的謝尚人之子謝光育擔任指導醫師。由於謝光育自己就是國外牙醫學科畢業，曾違法實習，對於指導「波波後輩」更有心得及說服力。



