牙醫教父養密醫詐領健保遭訴 院方低調回應了

全國最大牙醫連鎖「Abc牙醫聯盟」涉嫌私聘13名密醫，詐領健保費逾4千萬元。



高雄「Abc牙醫聯盟」遭檢方查出創辦人、牙醫教父謝尚廷涉嫌與家族聘用17名海歸密醫，替病患洗牙、拔牙，藉此詐領健保費5700多萬元。雄檢今偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴謝尚廷兄妹及員工共26人。聯盟表示，尚未接獲起訴書，將與律師商議，靜待判決結果，不再對外發言。

國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆健保詐領及財務醜聞，雄檢調查發現，創辦人、牙醫教父謝尚廷與家族成員涉嫌聘用17名未具國內牙醫資格的「海歸密醫」，5年間替3萬多名病患洗牙、補牙、拔牙，非法申領健保費共計5700多萬元；雄檢今日偵結，依洗錢、詐欺等罪起訴謝尚廷兄妹及員工共26人。

檢方指出，調查過程發現，Abc牙醫聯盟透過內部規劃和帳務操作，隱匿診所自費收入，將龐大現金流透過人頭公司、家族成員帳戶分散，並以假分紅方式洗錢，逃漏稅款高達數億元，檢方強調，謝尚廷家族涉嫌將非法所得合法化，涉及洗錢與詐欺行為。

謝尚廷家族到案後，對聘用密醫部分坦承犯行，但對洗錢、詐欺等指控仍否認，雄檢表示，先前密醫緩起訴部分，若一審認定有罪，將聲請撤銷緩起訴，持續追辦。

對此，Abc牙醫聯盟發表聲明表示，目前尚未接獲正式起訴書，等收到後將與律師商議，爭取應有權利；感謝社會各界關心，目前靜待判決結果，聯盟將不再對外發言。

