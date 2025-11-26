「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車

國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。

國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，不僅聘用17名「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更洗錢近29億元。 （示意圖／Pixabay）

案件可追溯至2023年，當時高雄檢警大規模搜查Abc旗下各牙醫診所，傳喚62歲的謝尚廷、67歲的董事長哥哥謝尚人等多名關係人到案。檢方調查發現，謝氏兄弟聘用17名從國外回流但未取得國內牙醫師執照的密醫，替病患進行洗牙、補牙、拔牙等診療，5年間非法看診人數高達3萬多人，並不當申報健保費超過5700萬元。謝家當時坦承犯行，一度獲得緩起訴處分。

然而，檢方進一步深入調查後發現，謝尚廷與哥哥謝尚人、妹妹謝素芬在集團內部設立「3大規矩」：醫師一律領取「現金薪水」、各分店的自費現金收入全數交由司機清點後交給妹妹保管、儘量減少開立自費收據，讓現金收入從正式帳目中消失。這套「地下收費技術」成功讓集團龐大的自費收入幾乎完全隱形。

更令人驚訝的是，謝家還要求所有牙醫師以「執行業務合夥人」身分報稅，將實際屬於謝氏兄弟的巨額所得多次拆分，轉匯至其他醫師名下，形同為自己進行大規模洗錢。檢調估算，自2016至2023年間，Abc牙醫聯盟旗下12間診所至少有約29億多元的營業額，導致全體醫師少繳了9億多元的個人所得稅，其中僅謝氏兄弟兩人就逃漏超過5億3千萬元稅款。

謝氏兄弟聘用17名從國外回流但未取得國內牙醫師執照的密醫，並不當申報健保費超過5700萬元。(圖/資料照)

檢調更進一步揭露，謝家不僅隱匿收入，還將這些資金「洗到消失」。他們將現金分批存入兩名妻子的帳戶，再以子女名義成立7家「人頭公司」進行交叉持股，利用公司名義購買基金、外匯及不動產，甚至將這些資產再回租給自家診所使用，藉此將非法所得徹底漂白。

在被傳喚到案時，謝家3兄妹僅承認聘用密醫的部分，對於洗錢、詐欺等指控則全盤否認。而集團內超過九成的牙醫師已坦承配合逃漏稅，僅少數人聲稱只是「提供帳戶」，否認知情。

高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名起訴謝家3兄妹及23名牙醫師與員工。至於先前密醫案件獲得緩起訴的部分，檢方表示將等待此案若一審認定有罪，再聲請撤銷緩起訴處分，繼續追究相關責任。

