「牙醫教父」謝尚廷家族涉洗錢29億：密醫、詐領、洗錢全都抓！起訴26人

國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆出健保詐領及財務醜聞。雄檢查出，創辦人、牙醫教父謝尚廷謝尚廷與家族成員涉嫌聘用17名未具國內牙醫資格的「海歸密醫」，5年間替3萬多名病患洗牙、補牙、拔牙，非法申領健保費共計5700多萬元；雄檢今（11/26）偵結，依洗錢、詐欺等罪，起訴謝尚廷兄妹及員工共26人。

檢方調查指出，謝氏家族在聯盟內設下多項規則，包括醫師薪資全以現金支付、各分店自費收入由司機清點再交由謝素芬保管，以及盡量少開自費收據，使大量自費收入隱匿帳目。同時，集團要求牙醫師統一以「執行業務合夥人」身份報稅，將實際所得拆分至其他醫師帳戶，讓謝尚廷兄妹巨額收入低報或隱匿。

檢調估算，自2016年至2023年間，Abc牙醫聯盟旗下12間診所總營收至少29億元，逃漏個人綜合所得稅約9億1千多萬元，其中謝尚廷與謝尚人逃漏稅額逾5億3千萬元。

為隱匿資產，謝家還將現金分批存入妻子帳戶，並以子女名義成立7家人頭公司交叉持股，利用公司名義購買基金、外匯及不動產，甚至回租給診所使用，完成大規模洗錢。

據了解，謝家3人到案時僅承認聘用密醫，對洗錢與詐欺指控全盤否認；大部分牙醫師則坦承配合逃漏稅，有少部分僅承認提供帳戶，否認知情。

高雄地檢署今偵結，依洗錢、詐欺等罪將謝尚廷兄妹及23名牙醫師、員工共26人起訴。先前密醫緩起訴部分，檢方將待一審認定有罪後，聲請撤銷緩起訴、繼續追辦。

