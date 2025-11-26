「牙醫教父」謝尚廷聘17名密醫又設人頭公司洗錢 海撈29億起訴

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國內知名連鎖牙醫診所「Abc牙醫聯盟」涉詐領健保5700多萬元案，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷等25人雖獲緩起訴處分，又被檢調查出他涉嫌以「偽造合夥人分紅」、「少開自費收據」方式大賺29億元，謝尚廷透過洗錢手法把錢藏起來，雄檢今偵結後依洗錢、詐欺等罪將他起訴。

檢方指出，2024年底，高雄檢警搜索「Abc牙醫聯盟」診所，約談創辦人謝尚廷(62歲)、董事長謝尚人(67歲)兄弟等多人，查出聘用17名海歸牙醫看診，但這些人未在國內取得牙醫師資格，5年來替3萬多人洗牙、拔牙、補牙，詐領健保費共5700多萬元，謝等人到案坦承犯行，獲檢方緩起訴處分。

不過，檢察官呂尚恩再查帳冊資料時，意外發現謝尚廷和哥哥、妹妹謝素芬先在該聯盟內部制訂「醫師一律以現金領薪」、「各診所收取之現金自費收入一律由司機清點並繳回予謝素芬保管」、「各診所減少開立自費收據予病患」，隱匿聯盟最大宗的自費收入，再以再加以「醫師一律由聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得，並配合開立帳戶交予謝素芬使用」，將該聯盟實際收入隱匿、低報以外，更將實際所得最多的謝尚廷、謝尚人二人所得分散給其他不具實際合夥人身分的牙醫師。

檢調查出，「Abc牙醫聯盟」旗下共有12間牙醫診所，從2016年至2023年間至少海撈29億元，並以此手法替聯盟全體醫師逃漏總額達9億1668萬餘元的個人綜合所得稅，其中謝尚廷、謝尚人逃漏稅額度就高達5億3622萬餘元。

檢調發現，謝家三人為了隱暱資產，以多筆小額現金存入兩人老婆名下帳戶，供她們日常花用及投資外，更以子女名義以交叉持股方式成立7家人頭公司後，再將多筆小額現金存入人頭公司帳戶，再以人頭公司名義購買基金、外匯等流動資產，以及購置不動產回租予聯盟旗下診所營業使用。

謝家兄妹到案後仍僅坦承聘請密醫，對於洗錢、詐欺部分都否認犯行，但9成牙醫師坦承配合逃漏稅，只有少部分醫師則僅坦承提供帳戶給謝家使用，但否認配合逃漏稅，雄檢今偵結後，依洗錢、詐欺等罪起訴謝家3兄妹和23位牙醫師、員工；至於先前密醫緩起訴部分，待一審決有罪後再由檢方聲請撤銷，進行繼續偵查或起訴動作。

