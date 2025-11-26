「牙醫教父」謝尚廷養17密醫A錢 兄妹3人團結「海撈29億」手法全曝光

記者林昱孜／高雄報導

「ABC牙醫聯盟」在高雄擁有12家牙醫診所，創辦人謝尚廷更有「牙醫教父」美名，但如今卻被查出，他涉嫌聘用密醫替病患洗牙、拔牙，藉此詐領健保費，並以低報所得兼假合夥方式，洗錢近29億。高雄地檢署今（26）日偵查終結，依洗錢、詐欺等罪起訴謝尚廷等26人。

ABC旗下牙醫診所前年遭到搜索，檢方查出，謝尚廷、謝尚人兄弟檔涉嫌聘用17名海歸牙醫看診，但這些人皆未取得國內牙醫資格，5年下來，他們替3萬多人洗牙、拔牙、補牙，詐領健保費共5700多萬元，獲檢方緩起訴處分。

ABC牙醫聯盟涉嫌聘請17密醫詐領健保費，還設立許多內規隱匿真實收入。（圖／翻攝ABC牙醫聯盟官網）

高雄地檢署進一步查出，ABC牙醫聯盟規定醫師「一律領現」、「診所收取自費收入一律上繳保管」、「醫師由聯盟統一申報稅務」，透過這些方式低報，隱匿真實收入；2016年至2023年間，全體牙醫師逃漏稅額高達9億1668萬元，其中謝尚廷兄弟檔就佔了5億3622萬餘元。

檢調查出，謝尚廷兄弟檔及妹妹謝素芬3人為了隱匿資產，以子女名義交叉持股成立7加人頭公司，再將現金存入，最後以人頭公司名義購買基金、外匯及不動產。謝家人到案後坦承聘請密醫，否認洗錢、詐欺犯行，9成牙醫師坦承配合逃漏稅，少部分表示僅提供帳戶，否認知情，高雄地檢署今（26）日偵結，將謝尚廷兄弟檔及妹妹，以及23名牙醫師、員工，洗錢、詐欺等罪起訴。



