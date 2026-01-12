牙醫温世政參戰 許淑華盼君子之爭

國民黨南投縣長許淑華。（本報資料照片）

民進黨徵召政治素人温世政參選南投縣長。（本報資料照片）

國民黨南投縣長許淑華施政滿意度高，連任聲勢看旺，民進黨一度苦無人選應戰，選對會12日決定徵召有25年牙醫資歷的政治素人温世政披戰袍。許淑華昨被問到綠營對手時，她表示「樂見北漂青年回鄉服務」，並直言「希望他不要被政治帶壞」，期待一場君子之爭。

民進黨昨召開選對會，決定建請中執會提名出身草屯鎮、現任新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，與許淑華對壘。預計明（14）日召開中執會通過，會後舉行提名記者會；至於各地議員提名，地方黨部已將名額送至黨中央，但昨未有結論，待中執會討論。

52歲温世政南投草屯出生，出身深藍家庭，台北醫學大學牙醫系、台大臨床牙科研究所碩士，全國牙醫師國考榜首，更是台灣在植牙風險與併發症領域的權威。

許淑華與温世政雖同是炎峰國小、草屯國中畢業，但兩人並不認識，她從外界得知温世政年齡比她大，推測應該是大她兩、三屆的學長。許淑華昨先表示歡迎，「這張牌打得滿好的。」又說樂見北漂青年回鄉服務，並期待聽到温提出更多政見，來一場君子之爭。

温世政10日無預警由民進黨祕書長徐國勇陪同到南投竹山紫南宮展開拜訪行程，據了解，温世政雖對許淑華執政表現肯定，也不忘對南投建設與未來願景提出「顧老、顧少、顧腹肚」三箭，要讓南投在醫療、就業與經濟方面更進步，以此吸引選民支持。

許淑華昨出席活動，被問到對温世政的看法時，她直言，每次選舉後期往往流於政治口水戰，樂見彼此以南投未來為核心提出看法，讓縣民做選擇，「打一場清新的選戰，對民進黨在南投而言是好事。」還笑著說「希望他不要被政治帶壞。」

針對温世政的奇兵出擊，如何在短期內打開知名度並獲得選民支持？民進黨南投黨部主委陳玉鈴表示，已開始安排地方座談，讓温和鄉親們面對面說明參選理念與縣政藍圖。