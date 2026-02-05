牙醫用熟齡活動打造「願意說」的安全感 深耕銀髮關懷健康

圖說: 林口巧益牙醫持續舉辦以長者為核心的保健養生活動。圖/業者提供

【記者羅伯特/新北報導】林口巧益牙醫診所(https://chamidental.com/)長期關注熟齡族群健康，近年持續舉辦多場以長者為核心的保健養生與生活節氣活動，透過非醫療場域的陪伴與互動，協助長輩建立安全感，也更願意說出長期被忽略的身體困擾。巧益牙醫近期舉辦的熟齡活動，包含物理治療、「長者肢體律動課」、「睡得好人不老」大人的睡眠課，以及春節前舉辦的「大人的春聯書法課」等，吸引不少在地長輩固定參與。

診所團隊發現，許多長輩正是在這樣輕鬆、沒有壓力的活動中，才願意主動分享困擾已久的問題，包括吃東西咬不動、刷牙常流血、口氣困擾、不當植牙造成牙齒晃動，甚至因為長期恐懼看牙醫，累積滿口齲齒卻從未檢查。

圖說: 照顧長輩不一定從醫療開始，而是從陪伴開始，李秉盛院長（右二）與行銷長（右一）親身參與，一同關心熟齡族群。圖/ 業者提供

巧益牙醫分享，一場熟齡活動中一位七十歲的林伯伯全程戴著口罩，直到活動後才小聲詢問牙齒問題，深入了解後才發現，他因童年恐懼，從小到大從未踏進牙科診所。在活動中觀察李院長與團隊流暢又細心、沒有壓力，林伯伯才鼓起勇氣先進行檢查，逐步完成清潔與全口植牙治療。三個月後回診，醫療團隊發現他的身形、氣色明顯改善，整體狀態也比過去穩定許多。林伯伯更特地回到診所向巧益團隊致謝，表示「終於不用一直戴口罩，假裝沒事」。

上週參加「馬年春聯書法課」六十多歲的林阿姨也分享，活動氣氛非常歡樂，「很像回到小時候拿毛筆寫字的時光，不只學到東西，也覺得心情放鬆，下次還會想再來參加。」

巧益牙醫李秉盛院長表示，熟齡活動的價值不只是課程本身，而是讓長輩重新建立與外界跟自己身體的連結，當心打開了，對健康的關注也會自然發生。

圖說: 巧益李秉盛院長年前提醒長輩，注意零食種類和口腔狀況。圖 /業者提供

過年前提醒：這些牙齒警訊，別再拖到年後

農曆年將近，巧益牙醫團隊也提醒，若長輩近期出現以下狀況，建議儘早檢查，避免影響進食與整體健康：1吃東西容易卡牙、咬不動，2刷牙時常流血、牙齦腫脹，3假牙或植牙出現晃動不適，4因牙齒問題影響食慾與體力。

李秉盛院長提醒，過年長輩要特別注意「黏牙類」或「太硬、要咬斷」的零食，容易讓牙齒受力不平均，假牙鬆動、真牙裂開。口腔健康與免疫力及全身狀態息息相關，過年趁團聚，是協助長輩留意身體訊號的重要時刻，有異狀千萬不能拖。

圖說: 日前舉辦春聯書法課，滿滿賀年氣息，讓長輩重溫拿毛筆的時光。圖/業者提供

讓關心成為日常，而不是等到生病才開始

巧益牙醫表示，照顧長輩不一定從醫療開始，而是從陪伴與理解開始，透過持續舉辦銀髮友善的「健康 2.0 系列」活動，將醫療專業轉化為可實行的生活方法，陪伴長輩把健康守在前面，也讓長輩在安心的狀態下願意開口、願意被幫助，才是長期健康的基礎。巧益牙醫也將持續以「熟齡友善、在地陪伴」為方向，讓專業醫療走進生活，成為長輩願意靠近的存在。

