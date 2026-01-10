「牙醫界劉寶傑」選南投縣長 綠營温世政「喜憂參半」耍幽默

民進黨南投縣長人選、牙醫温世政，外型神似政論節目主持人劉寶傑，被稱作「牙醫界劉寶傑」。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長人選、牙醫温世政，今首度展開選舉拜廟行程，由於外型神似政論節目主持人劉寶傑，也被稱作「牙醫界劉寶傑」，對此，温世政幽默回應，能與欣賞的偶像相提並論感到很開心，但自覺應比劉寶傑「帥一點」，因此有點「喜憂參半」，希望未來有機會能與劉多請教。

温世政表示，他並非政治世家，父母都是省府公務員退休，可說是深藍支持者，不過此次他返鄉以民進黨身分投入南投縣長選戰，雖讓雙親很驚訝，但知道他是要為故鄉服務，也都支持並理解他的想法。

至於被稱作「牙醫界劉寶傑」，則是最近因媒體報導才有的稱號，温世政說，劉寶傑是非常優秀的政論節目主持人，可說是他的偶像，因此感到很開心，不過他也幽默的說「一則以喜、一則以憂」，憂的是他應該比劉「帥一點」，風趣言談引發在場眾人會心一笑，並展現温在選戰中的獨特親和魅力。

