牙醫診所旗艦店進駐基隆 「微笑左投」陳冠宇剪綵

「日盛」與「光華」牙醫全新升級品牌「法夏爾口腔智慧醫療於基隆新橫濱社區盛大開幕，邀請「微笑左投」陳冠宇親臨剪綵。（視中心創意股份有限公司提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

在基隆與三重深耕近二十八 個年頭，服務過無數三代同堂家庭的「日盛」與「光華」牙醫，正式迎來品牌跨越世代的嶄新里程。希普日華集團宣布，全新升級品牌「法夏爾口腔智慧醫療（Fauchard Dentalcare Solutions）」於基隆新橫濱社區盛大開幕；象徵品牌在既有信賴基礎上，邁向新世代服務理念的重要轉型，開幕日更邀請「微笑左投」陳冠宇親臨剪綵，共同見證品牌在服務理念與空間體驗上的全新升級。

法夏爾口腔智慧醫療創辦人朱文賢院長感性表示：「日盛陪伴了我們 28 年，服務過無數三代同堂的家庭。對我而言，那不只是診所，而是與地方一同成長的記憶。」面對醫療環境的變遷，創辦人選擇在此刻進行品牌升級，並以「現代牙醫學之父 Pierre Fauchard」為名，象徵從經驗走向科學、從單一服務走向更全面的服務思維。期許品牌如同一棵大樹，向下紮根，持續守護地方居民的生活品質與笑容。

朱文賢院長強調，法夏爾是一份使命，不是只提供單項療程，而是從整體生活需求出發，提供更具陪伴感與理解度的服務規劃，成為民眾長期信賴的生活夥伴。

開幕活動邀請到中職十二 強冠軍明星投手陳冠宇蒞臨現場，作為以陽光形象著稱的「微笑左投」，陳冠宇感性地透露，自己其實是法夏爾多年的老朋友了，從早期的三重日盛店到如今新橫濱旗艦店的落成，一路見證了品牌的蛻變，這種感覺就像是一路陪伴、一起成長的夥伴，看到旗艦店開幕，真的很為團隊開心，也感受到團隊對專業精神與服務細節的重視，也為品牌持續深耕基隆感到肯定。

橫濱旗艦店寬敞明亮、兼具舒適與秩序感的空間設計；法夏爾強調，品牌升級的核心並不在於形式，而是在於如何讓民眾在每一次互動中感受到理解與尊重。希望透過持續優化服務流程與溝通方式，減輕大眾在看牙時的緊張感，讓就診成為一段更安心、可被理解的過程。這份以人為本的精神，是品牌始終不變的核心價值。