牙醫診所負責人欠739萬罰鍰 期貨帳戶遭扣才繳清

（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄某牙醫集團旗下診所涉嫌聘用不具醫師資格人員看診並詐領健保費用，遭裁罰新台幣739萬元，俞姓診所負責人遲未繳納，經行政執行署高雄分署扣押其期貨帳戶，俞男才繳清。

行政執行署高雄分署今天發布新聞稿說明，高雄某牙醫集團旗下診所因涉嫌聘用不具醫師資格人員從事看診行為並詐領健保費用，經檢舉後，由中央健保署依法裁罰739萬元。

行政執行署高雄分署表示，俞姓診所負責人受裁罰後遲未繳納罰鍰，遭中央健保署移送行政執行署高雄分署強制執行。高雄分署收案後，清查義務人名下財產，扣押其股票、銀行存款等資產，並進一步扣押其期貨帳戶。

行政執行署高雄分署指出，由於期貨交易具高槓桿特性，帳戶被扣押對義務人財務運作造成重大影響。義務人一查知期貨帳戶遭扣押，為避免財產受到更大損失，立刻籌措足額金錢，於最短時間內將積欠罰鍰全數繳清。

行政執行署高雄分署表示，待確認款項入帳後，即辦理撤銷扣押程序。此次藉由打擊義務人核心資產，迫使義務人迅速履行義務。（編輯：謝雅竹）1141121