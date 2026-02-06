牙齒在搖先別慌！醫教你判斷「還有沒有救」 錯過這時機可能真的得拔

突然發現牙齒在晃動，不少人可能開始擔心牙齒是不是要被拔掉了，如果再加上疼痛、長膿包更是讓人痛不欲生！牙科翁榜醫師分享，他在牙周科門診也常收到患者詢問「牙齒會搖，還有救嗎？」他說明，牙齒搖動並不等於一定要拔掉，是否能保留，考量關鍵在「搖動程度」以及「有無及早接受治療」。若能在輕微搖動時就介入，經評估和治療，牙齒恢復穩定的機會也相對較高；但牙齒已明顯搖動，還伴隨牙齦紅腫、化膿或疼痛等，則較嚴重，這時比起勉強保留，可能也應將拔牙納入選項。

牙齒搖動用手指輕推判斷 程度不同治療策略也不同

翁榜醫師解釋，牙齒搖動可依嚴重程度分為三個級別，民眾若面對類似情況，可以用乾淨的手指感受搖動程度、先自我判斷，並積極尋求治療：

第一級：輕微搖動（搖動幅度0.5至1mm）

用手指輕按時可以感受到些微晃動，但肉眼相對不易察覺，可能只有刷牙出血等輕微症狀。「這就像房子的地基剛開始鬆動，需要及時補強。」翁榜醫師表示，這階段是黃金治療期，經醫師評估、接受完整的牙周基礎治療，包括深層牙結石清除、改善口腔清潔習慣，再配合定期追蹤，臨床觀察顯示多數可恢復穩定。

第二級：中度搖動（搖動幅度小於1mm，僅橫向）

用手指輕推已能清楚看見牙齒左右晃動，但不會上下移動，可能同時有牙齦萎縮、牙縫變大等現象。翁榜醫師指出，此階段的牙齒仍有保留機會，通常需要更深入的治療，選項包括翻瓣手術清除深層感染、骨修整術或牙周再生手術等。部分患者也可能需製作牙周夾板，將鬆動的牙齒與鄰牙固定，給予牙周組織修復的時間。

第三級：重度搖動（搖動幅度橫向、垂直皆大於1mm）

這時牙齒不僅左右晃動明顯，連上下都會移動，進食時就能清楚感覺到，通常還合併牙齦紅腫、化膿或疼痛，代表支撐牙齒的牙槽骨與牙周組織可能已遭到嚴重破壞，幾乎失去保留價值。勉強保留不只無法正常咀嚼，還可能成為口腔的感染源，影響鄰近健康牙齒，因此從專業評估來看，一般建議拔除，並及早規劃後續重建治療。

口腔警訊別拖延！牙齒搖動多半來自牙周病 日常照護是重點

翁榜醫師提醒，若發現牙齒出現異常晃動，應及早尋求牙周醫師評估，把握黃金治療期。若牙齒搖動同時伴隨牙齦持續腫脹、出血或流膿，搖動程度短時間內快速惡化，咬合時出現疼痛不適，牙齒位置改變或傾斜，口腔長期有異味，都是需要立即就醫的情況。

他也強調，牙齒搖動常常是來自於牙周病長期的累積。每半年定期洗牙與檢查、正確刷牙、使用牙線清潔牙縫，以及妥善控制糖尿病等全身性疾病，都有助於保護牙周健康、預防牙齒鬆動。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：motionelements）

