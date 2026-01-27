牙齒少於「這數量」失智風險大增！掉牙缺牙怎麼辦？搶救智力大公開

根據研究發現，年長者牙齒愈少，愈容易增加失智風險，尤其剩不到20顆牙的人愈嚴重，如果因為牙周病、受傷或蛀牙剩不到20顆牙，該怎麼辦？醫師有妙招！植牙或是裝假牙都有幫助！

「牙齒健康與失智症的關聯性」近年來備受關注。林口長庚醫院婦產部副部長梁景忠指出，年長者牙齒數量愈少，失智風險愈高，尤其是剩餘牙齒少於20顆的人更容易罹患失智症。台灣有半數65歲以上長者的自然牙不到20顆，主要原因是牙周病和蛀牙。

廣告 廣告

看更多：65歲長者1/4全口無牙！長庚數位新技術 假牙一天完成！做假牙不必等

牙齒少於20顆影響營養 恐肌少、掉更多牙

梁景忠表示，剩餘自然牙少於20顆會影響營養攝取，進而引發骨肌減少症，導致更多牙齒脫落。世界衛生組織提出「8020」計劃，希望各國人民在80歲時仍能保有至少20顆自然牙。治療牙周病和蛀牙可以預防過早掉牙，但目前尚無定論證實裝假牙能減緩失智症的發生。

台灣研究顯示牙齒與失智症的關聯

梁景忠提到，今年在期刊《J Chin Med Assoc 2025》發表的台灣研究，納入2247名65歲以上成年人，分析這些人在2008年至2017年的健保資料，探討老年人牙齒脫落、假牙使用與失智症之間的關係。

結果顯示，擁有20顆以上天然牙齒和假牙的人，失智症發生率最低；而少於20顆且不配戴假牙的人，失智症的發生風險顯著增加。

看更多：缺牙是失智推手？4招保牙護大腦

牙齒脫落尤其是臼齒與失智症的關聯

多項研究說明，缺牙數量愈多，掌管記憶和學習能力的大腦海馬迴，以及負責思考和判斷的前額葉體積會隨之縮小，導致認知功能下降。

日本一項針對22000名65歲以上成年人的研究發現，臼齒缺失會影響咬合，增加罹患阿茲海默症的風險。此外，剩餘牙齒數量少與社會孤立有關，而社會孤立又會加速牙齒脫落。

為什麼會掉牙？根據統計，最常造成掉牙的原因如下：

牙周病 蛀牙 意外撞擊 咬硬物 疾病：如糖尿病、骨質疏鬆症 藥物：長期服用特定藥物 其他原因：如年齡增長、不正確的刷牙

預防牙齒脫落防失智 少於20顆牙補救法大公開

綜合幾個研究的建議，梁景忠提出以下幾點：

維持良好口腔衛生習慣，每天刷牙並定期到牙科檢查、洗牙。 積極治療牙周病和蛀牙，避免牙齒脫落。 非絕對必要不要拔牙，特別是要保留臼齒，由牙醫專家評估。 缺牙要及時修復，如果掉牙數量過多不想植牙，至少也要配戴假牙。

看更多：細嚼慢嚥能長壽？醫師揭密「咀嚼」5大驚人好處 防失智還能瘦身！

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／梁景忠醫師

更多健康2.0報導

Alex Honnold赤手登頂台北101！耳鼻喉科醫師警告：這3種人千萬別學

流感來襲！醫授4招「免疫升級法」幫你安然度過高峰期

眼睛爆血管是快中風？馬克宏的墨鏡超熱賣 醫：眼睛出血超過2周未改善有危險



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章