牙齒少於「這數量」失智風險大增！掉牙缺牙怎麼辦？搶救智力大公開
根據研究發現，年長者牙齒愈少，愈容易增加失智風險，尤其剩不到20顆牙的人愈嚴重，如果因為牙周病、受傷或蛀牙剩不到20顆牙，該怎麼辦？醫師有妙招！植牙或是裝假牙都有幫助！
「牙齒健康與失智症的關聯性」近年來備受關注。林口長庚醫院婦產部副部長梁景忠指出，年長者牙齒數量愈少，失智風險愈高，尤其是剩餘牙齒少於20顆的人更容易罹患失智症。台灣有半數65歲以上長者的自然牙不到20顆，主要原因是牙周病和蛀牙。
牙齒少於20顆影響營養 恐肌少、掉更多牙
梁景忠表示，剩餘自然牙少於20顆會影響營養攝取，進而引發骨肌減少症，導致更多牙齒脫落。世界衛生組織提出「8020」計劃，希望各國人民在80歲時仍能保有至少20顆自然牙。治療牙周病和蛀牙可以預防過早掉牙，但目前尚無定論證實裝假牙能減緩失智症的發生。
台灣研究顯示牙齒與失智症的關聯
梁景忠提到，今年在期刊《J Chin Med Assoc 2025》發表的台灣研究，納入2247名65歲以上成年人，分析這些人在2008年至2017年的健保資料，探討老年人牙齒脫落、假牙使用與失智症之間的關係。
結果顯示，擁有20顆以上天然牙齒和假牙的人，失智症發生率最低；而少於20顆且不配戴假牙的人，失智症的發生風險顯著增加。
牙齒脫落尤其是臼齒與失智症的關聯
多項研究說明，缺牙數量愈多，掌管記憶和學習能力的大腦海馬迴，以及負責思考和判斷的前額葉體積會隨之縮小，導致認知功能下降。
日本一項針對22000名65歲以上成年人的研究發現，臼齒缺失會影響咬合，增加罹患阿茲海默症的風險。此外，剩餘牙齒數量少與社會孤立有關，而社會孤立又會加速牙齒脫落。
為什麼會掉牙？根據統計，最常造成掉牙的原因如下：
牙周病
蛀牙
意外撞擊
咬硬物
疾病：如糖尿病、骨質疏鬆症
藥物：長期服用特定藥物
其他原因：如年齡增長、不正確的刷牙
預防牙齒脫落防失智 少於20顆牙補救法大公開
綜合幾個研究的建議，梁景忠提出以下幾點：
維持良好口腔衛生習慣，每天刷牙並定期到牙科檢查、洗牙。
積極治療牙周病和蛀牙，避免牙齒脫落。
非絕對必要不要拔牙，特別是要保留臼齒，由牙醫專家評估。
缺牙要及時修復，如果掉牙數量過多不想植牙，至少也要配戴假牙。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／梁景忠醫師
