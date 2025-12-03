牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。
最近幾年許多腸胃科醫師都建議，食物要多咬幾口才吞嚥，一方面可以充分混合唾液，減輕腸胃道負擔；一方面唯有充分咀嚼，大腦才有時間下達飽足感的指令，免得我們吃太多，不知不覺吃進太多熱量，造成肥胖。
至於究竟一口食物要嚼多少次，每位名醫建議的次數不等，從最少的三十下到最多的六十下都有。說實在，我自己試過，偶爾一口或二口勉強咀嚼六十次才吞嚥或許還可以，若要每餐飯的每一口都做到，幾乎是不可能的任務。
以上提到擁有健康牙齒的好處，大概都算常識範圍，很容易理解。但我最近看了日本失智症權威長谷川嘉哉醫師寫的書，非常訝異，因為他用日本人一貫的嚴謹與一板一眼、實事求是的實驗精神，證明了要避免失智或失能，與口腔的「咀嚼力」與「牙齒數目」息息相關。
長谷川是位每個月負責診治一千位失智症患者，數十年來累積超過二十萬名病人的醫學博士兼腦神經內科專家。
他讓口腔衛生師常駐在自己的診所裡，並設置了牙科治療椅，透過牙科與神經內科這兩科的合作，以及實證醫學的研究，證實了對於改善、預防失智來說，牙科與神經內科的合作有非常明顯的效果，也找到了其中的運作機轉。
長谷川醫師主張，大腦與牙齒彼此間有非常強烈的「羈絆」。大腦裡的神經血管有廣大的範圍和口腔及牙齒相連結，口腔的神經分別占據了全腦運動及感覺神經的三分之一，若再算入與嘴巴相連的顏面神經，甚至占了一半。
換言之，光用牙齒咀嚼就能廣泛地活絡大腦。相反的，若牙齒掉光無法咀嚼，腦部刺激就會減少，腦神經也會逐漸退化。
已有許多研究證明，牙齒的數量和大腦萎縮的風險有非常顯著的相關性。每一次咀嚼都會讓健康牙周膜的血管受到壓縮，如同幫浦般將血液送往腦部，每咬一次的血量是三．五毫升。
牙齒愈少，整體牙周膜乘載的壓力隨之減少，送往腦部的血液量當然也會變少。唯有大腦裡的血流順暢，才能沖走造成失智症的β類澱粉蛋白。
正因如此，最容易讓成年人喪失牙齒的牙周病，成了失智症的源頭。
日本早在一九八九年就開始發起「八○二○」運動，意思是「即使到了八十歲，也要留下二十顆自己的牙齒」。這個運動的確有效果，一份二○一六年發表的調查顯示，八十至八十四歲的日本人中，超過半數擁有二十顆自己的牙齒。
長谷川醫師還發現，由於食物愈來愈精緻與柔軟，現代人的咀嚼次數正在快速減少，必須額外創造咀嚼的機會。他的建議是嚼口香糖，每天三次，每次至少五分鐘以上，以彌補正常進餐時不足的咀嚼量。
現今市面上的口香糖多半不含會引起蛀牙的糖，改用木醣醇這類天然甜味劑取而代之，口腔內的細菌不會對木醣醇代謝產生酸，因此能減少牙菌斑，預防蛀牙與牙周病，甚至內含磷酸鈣，可以幫助牙齒的再礦化，也就是修補與強化齒質。
更棒的是，咀嚼本身就能幫助牙周膜的血液流動，連帶讓大腦的血流帶走代謝廢物。
長谷川醫師的論點讓我這個牙科醫師收穫匪淺，現在都隨身攜帶木醣醇口香糖，在外用餐後沒辦法立刻刷牙，或與朋友聚餐無法細嚼慢嚥時，隨時都能來上一顆。
日本是全世界最長壽的國家，高齡人口比率最高，連帶地，罹患失智症的長者也最多。
台灣的高齡人口比率增加速度近年已超越日本，走在前面的日本所採用的各種因應措施，剛好可供我們借鏡。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《李偉文的退休進行式2：50＋的自在活，健康老》，時報出版，李偉文著)
更多幸福熟齡文章
71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知
「特優里長」盜賣獨居嬤2千萬房產！「新屋主上門催租」才知被轉售…3大防詐步驟＋信託一次看懂
同學50後想住新大樓，捧千萬買淡水卻悲劇了…她勸：中年後買房要割捨「起家厝」情結
其他人也在看
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 44 分鐘前 ・ 2
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 4
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 354
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今天中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 14 小時前 ・ 10
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發起對話
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 157
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 23 小時前 ・ 7
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
「這4種服藥方式」恐害食道潰瘍、糜爛！醫示警 多顆一起吞中了
70歲男性，為了保養身體，每天吃20多顆保健食品，近期因胸痛、吞嚥有不適感而就醫，胃鏡檢查發現食道中段潰瘍。另名68歲女性，平時有吃保健食品的習慣，經常是吃了之後就就寢，近期感覺胸悶就醫，胃鏡檢查發現食道下段發生潰瘍。 服用藥物要留意 當心引起食道潰瘍、糜爛 書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，有些藥物、保健食品有腐蝕性或是酸鹼值較高，因未完全吞下在食道中停留過久產生溶解，或是較大顆又喝水量不足而摩擦食道，就有可能破壞食道組織，引起潰瘍、糜爛。另外，還有些是會影響胃酸的分泌，對胃的黏膜造成傷害，就有可能導致糜爛性胃炎、胃潰瘍等。 胸悶、胸痛為何與食道有關？ 邱展賢說，當食道受損時，可能會出現胸悶、胸痛、吞嚥不適、喉嚨有異物感等症狀，在進食或是喝水時會感覺更加明顯。倘是影響胃部，則可能會有胃痛、吐酸水、血便、黑便等症狀，可透過胃鏡確認食道或胃是否有損傷。 吞服錠劑、膠囊遵循3守則 避免造成身體負擔 邱展賢指出，在服用錠劑或膠囊狀的藥物或保健食品時要注意下列幾點： 1、遵照指示時間服用，除特別指定要空腹或飯前，不要空腹服藥或保健食品2、倘為睡前服用，要喝足夠的水，至少200cc，感覺完全常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
5旬男每天跑廁所5次軟便「暴瘦8kg」 一查竟是大腸癌第三期
1天狂跑5次廁所且體重半年暴瘦8公斤，恐是身體出問題了！1名50歲水泥師傅過往排便正常，但近半年每天軟便4、5次，卻深信是喝茶、咖啡所致，不聽家人勸阻，最終經檢查竟是大腸癌第三期，所幸經開刀與化療，整體病況已改善。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 發起對話
一劑一億元的藥納健保給付熱議 台大醫院院長表態支持
12月起，一劑要價一億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酵素（AADC）缺乏症」基因治療納入健保給付，引發各界質疑是否有必要為了極少數人而使用大量健保資源。台大醫院院長余忠仁今天（2日）表示，他支持這項決定，這象徵人類可藉由科學，改變自身命運，改善生命品質。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 15