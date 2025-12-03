牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事





身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。

最近幾年許多腸胃科醫師都建議，食物要多咬幾口才吞嚥，一方面可以充分混合唾液，減輕腸胃道負擔；一方面唯有充分咀嚼，大腦才有時間下達飽足感的指令，免得我們吃太多，不知不覺吃進太多熱量，造成肥胖。

至於究竟一口食物要嚼多少次，每位名醫建議的次數不等，從最少的三十下到最多的六十下都有。說實在，我自己試過，偶爾一口或二口勉強咀嚼六十次才吞嚥或許還可以，若要每餐飯的每一口都做到，幾乎是不可能的任務。

以上提到擁有健康牙齒的好處，大概都算常識範圍，很容易理解。但我最近看了日本失智症權威長谷川嘉哉醫師寫的書，非常訝異，因為他用日本人一貫的嚴謹與一板一眼、實事求是的實驗精神，證明了要避免失智或失能，與口腔的「咀嚼力」與「牙齒數目」息息相關。

長谷川是位每個月負責診治一千位失智症患者，數十年來累積超過二十萬名病人的醫學博士兼腦神經內科專家。

他讓口腔衛生師常駐在自己的診所裡，並設置了牙科治療椅，透過牙科與神經內科這兩科的合作，以及實證醫學的研究，證實了對於改善、預防失智來說，牙科與神經內科的合作有非常明顯的效果，也找到了其中的運作機轉。

長谷川醫師主張，大腦與牙齒彼此間有非常強烈的「羈絆」。大腦裡的神經血管有廣大的範圍和口腔及牙齒相連結，口腔的神經分別占據了全腦運動及感覺神經的三分之一，若再算入與嘴巴相連的顏面神經，甚至占了一半。

換言之，光用牙齒咀嚼就能廣泛地活絡大腦。相反的，若牙齒掉光無法咀嚼，腦部刺激就會減少，腦神經也會逐漸退化。

已有許多研究證明，牙齒的數量和大腦萎縮的風險有非常顯著的相關性。每一次咀嚼都會讓健康牙周膜的血管受到壓縮，如同幫浦般將血液送往腦部，每咬一次的血量是三．五毫升。

牙齒愈少，整體牙周膜乘載的壓力隨之減少，送往腦部的血液量當然也會變少。唯有大腦裡的血流順暢，才能沖走造成失智症的β類澱粉蛋白。

正因如此，最容易讓成年人喪失牙齒的牙周病，成了失智症的源頭。

日本早在一九八九年就開始發起「八○二○」運動，意思是「即使到了八十歲，也要留下二十顆自己的牙齒」。這個運動的確有效果，一份二○一六年發表的調查顯示，八十至八十四歲的日本人中，超過半數擁有二十顆自己的牙齒。

長谷川醫師還發現，由於食物愈來愈精緻與柔軟，現代人的咀嚼次數正在快速減少，必須額外創造咀嚼的機會。他的建議是嚼口香糖，每天三次，每次至少五分鐘以上，以彌補正常進餐時不足的咀嚼量。

現今市面上的口香糖多半不含會引起蛀牙的糖，改用木醣醇這類天然甜味劑取而代之，口腔內的細菌不會對木醣醇代謝產生酸，因此能減少牙菌斑，預防蛀牙與牙周病，甚至內含磷酸鈣，可以幫助牙齒的再礦化，也就是修補與強化齒質。

更棒的是，咀嚼本身就能幫助牙周膜的血液流動，連帶讓大腦的血流帶走代謝廢物。

長谷川醫師的論點讓我這個牙科醫師收穫匪淺，現在都隨身攜帶木醣醇口香糖，在外用餐後沒辦法立刻刷牙，或與朋友聚餐無法細嚼慢嚥時，隨時都能來上一顆。

日本是全世界最長壽的國家，高齡人口比率最高，連帶地，罹患失智症的長者也最多。 台灣的高齡人口比率增加速度近年已超越日本，走在前面的日本所採用的各種因應措施，剛好可供我們借鏡。

(本文摘自《李偉文的退休進行式2：50＋的自在活，健康老》，時報出版，李偉文著)





