牙齒缺失必看！假牙種類與何時需要做假牙解析
處理完蛀牙後，醫師會根據剩餘的牙齒齒質，評估適合的修復方式，才能讓牙齒發揮最大功能，常見樹脂補牙、嵌體、假牙（指牙套）等修復方式。
所謂「假牙」指的是牙套，是一種牙齒固定贋復裝置，也就是將人工牙冠覆蓋於受損的牙齒或牙齒缺失的位置上，適用於齒質嚴重破壞時，因此，當發生齲齒、根管治療、牙齒斷裂等原因，造成牙齒結構不完整時，會建議製作牙套。如果評估牙齒外觀及結構缺損狀況較小，則可單純進行複合樹脂或陶瓷鑲嵌，復形充填即可。
台大醫學院臨床牙醫學研究所所長、台大醫院牙體復形美容牙科主任陳敏慧指出，牙套除了具有保護做過治療的牙齒、強化受損牙齒的功能外，也能夠改善牙齒外觀、形狀、牙齒排列，讓牙齒更加堅固的同時，恢復正常的咬合情況。如果是整個牙齒發生缺牙，則可以製作多顆人工牙冠相連的牙冠，回復原來的牙齒形狀及功能。
陳敏慧說明，製作牙套最常見的情形為齲齒範圍較大，並且牙齒缺損非常嚴重，尤其是根管治療後的牙齒。由於大部分的牙齒變得脆弱，最好做人工牙冠保護，有時還需要加上釘柱的製作，才能保護牙齒免於斷裂。
人工牙冠主要分為全金屬牙冠、瓷牙熔合金屬牙冠、全瓷牙冠，而牙冠的挑選，可依個人對牙齒外觀的需求選擇，一般來說，前牙建議使用瓷牙熔合金屬牙冠或全瓷牙冠，顏色比較美觀自然，後牙則沒有特別限制。
◎全金屬牙冠
全金屬牙冠的材質有不同的成分，例如：銀合金、金合金，堅固度及密合度都不同，因為使用金屬製作，堅固且密合度佳。但顏色與自然齒色不同，容易影響美觀，因此，不建議使用在前牙；若是位於上顎的後牙，比較不容易看見，就可以選擇使用金屬牙冠。
◎瓷牙熔合金屬牙冠
瓷牙熔合金屬牙冠是以金屬基底為內冠，在金屬支架外層燒附強化陶瓷，與自然牙色相近，有較好的美觀效果，可以用在前牙區；但缺點是牙齒需修磨較多，且牙冠邊緣處會產生金屬黑影，如果使用普通金屬或較低等級的合金，不但會刺激牙齦造成持續性的發炎及過敏，且金屬內冠經過長期口內溫度及濕度變化，產生化學反應會釋出金屬離子，可能造成牙齒、牙齦變黑，建議使用含貴金屬成分較高的金屬。
◎全瓷牙冠
全瓷牙冠則以強化陶瓷製作，整顆假牙都沒有金屬，因此，不會導致牙齦發黑，且生物相容性極佳，不但模擬自然牙的透光度，連色澤也幾乎與自然牙相同，尤其是需要美觀的前牙門齒區，就特別適合使用，同時兼具功能性及美觀需求。
傳統製作牙冠前，病患必須接受印模、取模的步驟，過程中會感到非常不舒服，且要先使用臨時牙冠等待5～7天後，才能裝上真正的牙冠，優點是人工牙冠較為細緻。
新式的人工牙冠製作，則是使用數位口腔掃描機，即可快速將患者的牙齒狀況，轉換成3D立體圖檔，透過電腦軟體重組，變成虛擬3D立體模型，再以機器製作、雕刻牙冠，最快一天內就可以完成牙冠製作。
（記者郭岳潭，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
